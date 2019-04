Cosa c’è stasera in TV

I programmi di stasera saranno piuttosto vari. Sei un appassionato di calcio? C’è la semifinale di Coppa Italia. Ti piace il cinema? Danno Lo chiamavano Trinità…, Casablanca, Dirty Dancing e su La7 Atlantide presenta due film storici in occasione della festa della Liberazione, che è domani. Preferisci le fiction? C’è Il molo rosso su Rai2. Gli unici a essere penalizzati sono quelli che vorrebbero un talk show politico, ma c’è sempre Otto e mezzo su La7, dopo il telegiornale.

Rai Uno

20.45 – Milan – Lazio

Semifinale di ritorno di Coppa Italia. Si giocherà a San Siro, dopo che all’andata era finita 0-0. Questo vuol dire che per passare il turno il Milan dovrà per forza vincere con qualsiasi risultato. Alla Lazio invece basta anche un pareggio con gol.

Rai Due

21.20 – Il molo rosso

Due nuovi episodi della nuova serie ideata da Alex Pina, autore della serie di successo La casa di carta. Parla di un “triangolo amoroso” e di sentimenti, anche se la serie inizia con un cadavere ritrovato sul molo citato nel titolo. Nel cast ci sarà Álvaro Morte, protagonista anche in La casa di carta.

Rai Tre

21.20 – Chi l’ha visto?

Nuova puntata dello storico programma che indaga su casi di cronaca e persone scomparse.

Rete 4

21.30 – Lo chiamavano Trinità…

Celebre western all’italiana del 1970 con Bud Spencer e Terence Hill. Il protagonista è Trinità (Terence Hill), un pistolero criminale di animo buono, che vagando nel deserto arriva al paese dove suo fratello Bambino (Bud Spencer) è diventato inspiegabilmente sceriffo, nonostante sia anche lui un delinquente ladro di cavalli. Guardandolo potrebbe venirvi voglia di mangiare fagioli direttamente dalla padella, perciò organizzatevi per tempo.

Canale 5

21.35 – Dirty Dancing

Film del 1987 con Patrick Swayze e Jennifer Gray, che racconta di un amore difficile tra due compagni di ballo che si conoscono in vacanza. Per qualche ragione è un film che ebbe un successo lungo e duraturo. Se stasera lo vedrete per la trentesima volta, potete passare di qui mentre recitate le battute a memoria:

Italia Uno

21.15 – Le Iene

Puntata speciale del programma, incentrata sul caso del 20enne Marco Vannini, ucciso quattro anni fa.

STASERA SPECIALE #LEIENE SU OMICIDIO VANNINI

La7

21.20 – Atlantide – Puntata speciale

In occasione dei festeggiamenti della vigilia del 25 aprile, il programma di La7 condotto da Andrea Purgatori presenterà due film: Il federale, di Luciano Salce, e Mussolini Ultimo Atto di Carlo Lizzani.

TV8

21.25 – Nessuno mi può giudicare

Commedia del 2011 con Paola Cortellesi e Raoul Bova che racconta la storia di una donna ricca il cui marito muore in un incidente stradale, lasciandole un sacco di debiti. Lei deve quindi cambiare stile di vita, e per guadagnare abbastanza soldi per ripagare i creditori decide di fare la escort: intanto conosce il gestore di un internet cafè e se ne innamora.

Rai Movie

21.05 – Insonnia d’amore

Film del 1993 che contribuì alla popolarità mondiale di Tom Hanks, diretto da Nora Ephron e con Meg Ryan, oltre che Tom Hanks.

Cine Sony

21.00 – Casablanca

C’è poco da dire oltre al fatto che è uno dei film più famosi della storia del cinema, giudicato da molti anche come uno dei migliori. Ci recita Humphrey Bogart, naturalmente:

Sky

Sky Cinema Collection

