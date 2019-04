In un’intervista data al Corriere della Sera, la ministra della Salute Giulia Grillo ha duramente attaccato la Lega per le sue posizioni sui diritti civili.

Non ci potrà mai e poi mai essere un accordo con la Lega se mettono in discussione l’aborto e pensano che la donna nell’interrompere la gravidanza commetta un omicidio. Non possiamo essere d’accordo con chi pensa che gli omosessuali vadano bruciati come in epoca medievale. Noi in questa epoca medievale non ci riconosciamo. Loro sono oltre il medioevo.