Cosa c’è stasera in TV

Stasera in tv non c’è granché da guardare, a meno che non siate dell’umore giusto per riprendere alcuni grandi classici: in quel caso potete scegliere tra C’era una volta il West di Sergio Leone, Rocky IV di e con Sylvester Stallone o Star Wars Ⅳ – Una nuova speranza di George Lucas. Altrimenti rimangono le repliche del commissario Montalbano, una commedia italiana con Fabio De Luigi e uno speciale su Mina. Oppure, se ancora non l’avete recuperata, c’è la seconda puntata di Game of Thrones.

Rai Uno

21.25 – Il Commissario Montalbano – Una faccenda delicata

Replica della serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, con Luca Zingaretti.

Rai Due

21.05 – Made in Sud

Show comico condotto da Fatima Trotta e Stefano De Martino, con comici provenienti soprattutto – avete indovinato – dal Sud Italia, stasera con una puntata speciale dedicata al “meglio di”, cioè una selezione dei momenti migliori del programma.

"Per Pasquetta mia madre è con noi…" 🙋‍♀ #MadeinSud torna con una puntata speciale 🐣📺stasera, alle 21.05, su #Rai2 pic.twitter.com/bYJFs3H0Cu — Rai2 (@RaiDue) April 22, 2019

Rai Tre

21.20 – In arte Mina

Uno speciale dedicato alla cantante condotto da Pino Strabioli, con foto e video di repertorio e interviste a diversi personaggi per parlare della sua carriera.

Immensa, contemporanea e rivoluzionaria. A poco più di 40 anni dal suo ultimo concerto una serata speciale dedicata alla regina indiscussa della canzone italiana: #Mina. @pinostra presenta #InArteMina. Questa sera in prima serata su #Rai3. pic.twitter.com/1edDPlrmlK — Rai3 (@RaiTre) April 22, 2019

Rete 4

21.20 – Il Segreto

Nuovi episodi della telenovela spagnola ambientata all’inizio del Novecento.

Canale 5

21.35 – La peggior settimana della mia vita

Commedia italiana diretta da Fabio Genovesi e con Fabio De Luigi e Cristiana Capotondi, nella parte di una coppia di fidanzati la settimana prima di sposarsi. Il trailer potrebbe aiutarvi a scegliere se guardarlo oppure no.

Italia Uno

21.25 – Star Wars Ⅳ – Una nuova speranza

Cioè Guerre stellari, film del 1977 di George Lucas, il primo della saga fantascientifica da lui ideata che fa parte della cosiddetta Trilogia Originale.

La 7

21.15 – Josephine – Un tuffo nel passato

Telefilm francese alla sua 21esima stagione, con l’attrice Mimie Math che interpreta un angelo custode.

TV8

21.30 – Rocky Ⅳ

Film del 1985 diretto e interpretato da Sylvester Stallone, quarto capitolo della più famosa saga sul pugilato di sempre in cui si incontrano Rocky Balboa e Ivan Drago.

Rai Movie

21.10 – C’era una volta il West

Celebre film western di Sergio Leone e uno dei migliori film western di sempre. Le musiche sono di Ennio Morricone, alla sceneggiatura contribuirono Dario Argento e Bernardo Bertolucci, e gli attori principali sono Henry Fonda, Charles Bronson, Jason Robards, Claudia Cardinale e Gabriele Ferzetti.

Iris

21.00 – Soldi sporchi

È un film del 1999 diretto da Sam Raimi, con Bill Paxton e Billy Bob Thornton. Racconta di tre persone che trovano un aereo precipitato in un bosco con quattro milioni di dollari, e dei problemi che inizieranno dopo che decideranno di tenerli.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa

Sky Cinema Family

21.00 – Wonder