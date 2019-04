Le foto della festa per lo scudetto della Juventus

La Juventus ha vinto il suo ottavo scudetto consecutivo, il 35esimo in assoluto, battendo 2-1 la Fiorentina sabato pomeriggio: anche se mancano ancora cinque giornate al termine del campionato, il Napoli secondo in classifica non è più matematicamente in grado di recuperare lo svantaggio. Lo scudetto è arrivato al termine di una stagione in cui la Juventus ha confermato la sua enorme superiorità sulle avversarie italiane, ma in cui non è riuscita ad ottenere risultati ugualmente buoni in Europa. L’obbiettivo dichiarato della società, e il più desiderato dai tifosi, era la vittoria della Champions League, ma la Juventus è stata eliminata nei quarti di finale dall’Ajax, martedì scorso. Per questo, durante la partita di ieri, alcuni ultras hanno protestato contro la società esponendo degli striscioni sottosopra. Dopo la fine della partita, comunque, ci sono stati grandi festeggiamenti allo stadio e in centro a Torino.