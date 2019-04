I due genitori californiani che per anni avevano tenuto prigionieri 12 loro figli sono stati condannati all’ergastolo

Louise e David Turpin, i due genitori californiani che per anni avevano tenuto prigionieri 12 dei loro 13 figli sono stati condannati all’ergastolo per gli abusi e le torture che avevano loro inflitto. Gli abusi erano stati scoperti nel gennaio del 2018, quando due delle loro figlie erano riuscite a scappare dalla casa in cui venivano tenute prigioniere e avevano chiamato i soccorsi, raccontando la loro storia. Quando la polizia era arrivata nell’abitazione dei Turpin aveva trovato alcuni dei loro 12 figli – che all’epoca avevano dai due ai ventinove anni – legati ai letti con catene e lucchetti, al buio e in una stanza in pessime condizioni igieniche. Molti di loro hanno testimoniato durante il processo di aver subito abusi, alcuni di loro hanno detto di aver perdonato i genitori. Louise e David Turpin sono stati condannati all’ergastolo con la possibilità di chiedere misure alternative al carcere dopo 25 anni.