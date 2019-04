Cosa c’è stasera in tv

Questa sera la programmazione televisiva tra le varie cose propone un famoso film con Bud Spencer senza Terence Hill, Banana Joe, su Rete 4, La passione di Cristo di Mel Gibson, in tema pasquale, su TV8 e il film in cui Morgan Freeman fa Dio su Italia 1. In alternativa ci sono i soliti programmi del sabato sera: Ballando con le stelle su Rai 1 e Amici su Canale 5. Se invece cercate qualcosa di più impegnato, su Rai 3 c’è una nuova puntata di Sapiens, il programma di divulgazione scientifica di Mario Tozzi. Per gli incontentabili Miss Marple, su La7.

Rai Uno

20.35 – Ballando con le stelle

Quarta puntata della quattordicesima edizione del programma che, secondo l’ufficio stampa della Rai, è «l’unico dance show che fa parlare di sé 365 giorni all’anno». Lo conduce Milly Carlucci e tra i vip che proveranno a ballare stasera ci sarà eccezionalmente Simona Ventura.

Rai Due

21.05 – The Rookie

Come già gli scorsi sabati, non c’è più N.C.I.S. Los Angeles. Al suo posto ci sono due episodi della prima stagione di questa serie poliziesca con Nathan Fillion.

Rai Tre

21.40 – Sapiens

Sesta puntata del nuovo programma di divulgazione scientifica del geologo italiano Mario Tozzi.

A piedi nella valle dell’Alcàntara, nelle magnifiche Gole di Larderia.

Rete 4

21.27 – Banana Joe

Film del 1982 con Bud Spencer ma senza Terence Hill. Parla di Banana Joe, il personaggio di Bud Spencer, appunto, un uomo che vive in un villaggio in Colombia chiamato Amantido e commercia banane senza licenza (è un dettaglio importante).

Un giorno però arriva un boss mafioso che vuole controllare il commercio della frutta, aprire un casinò e sfruttare i bambini indios, e per Banana Joe inizia un lungo percorso fatto di molti cazzotti e molti scontri con la burocrazia. Sul serio.



Canale 5

21.20 – Amici

Seconda puntata serale del talent show condotto da Maria De Filippi.

Italia 1

21.20 – Un’impresa da Dio

È un film americano del 2007 con Steve Carell. Evan è un politico di successo: poi gli appare Dio, che gli dice di mettersi a costruire un’arca, e la sua vita prende una direzione un po’ diversa. Dio, inoltre, è Morgan Freeman.



La7

21.15 – Assassinio a Bordo

È un film britannico del 1964: la protagonista è Miss Marple, che deve indagare sulla morte di un giovane gentiluomo di un’antica famiglia inglese. Le indagini la porteranno a bordo di una nave scuola della Marina Britannica.



Tv8

21.25 – La passione di Cristo

È il famoso film di Mel Gibson sulle ultime ore di Cristo, raccontate in modo notoriamente e volutamente molto crudo. Cose che forse non sapete: il film è stato girato interamente in Italia, gli esterni in Basilicata, a Matera e nel paese fantasma di Craco, gli interni a Cinecittà.



Iris

21.11 – L’ultimo boy scout

Film del 1991 con Bruce Willis e Halle Berry, ma soprattutto Bruce Willis, che fa un ex agente dei Servizi Segreti caduto in disgrazia per avere pestato i piedi ad un Senatore. Ora si guadagna da vivere come detective privato, gestendo una piccola agenzia a Los Angeles, e ha ovviamente un sacco di problemi. Si scontrerà con un malavitoso. La morale della favola e che non bisogna sottovalutare Bruce Willis, comunque.

Rai Movie

21.10 – Il nome della rosa

Nell’autunno del 1327 il francescano Guglielmo di Baskerville (Sean Connery) arriva in un monastero italiano con il novizio Adso per un incontro tra domenicani, francescani e delegati papali. Il resto della storia probabilmente la sapete.