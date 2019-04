Cosa c’è stasera in TV

Stasera in tv potrete trovare alcuni soliti programmi del mercoledì, cioè Chi l’ha visto?, il talk show di Barbara d’Urso e Atlantide su La7, ma anche una partita di Champions League in chiaro, tra Manchester City e Tottenham, su Rai Uno. Su Rai Due ci saranno invece due nuovi episodi della serie ideata da Alex Pina, già autore della serie di successo La casa di carta. Tra i film: The Millionaire (uscì nel 2009 e vinse otto Oscar), Un mondo perfetto (del 1993, diretto da Clint Eastwood) e Cattivissimo me 3.

Rai Uno

21.00 – Manchester City – Tottenham

Partita valida per il ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League: all’andata, giocata una settimana fa nel nuovo stadio del Tottenham a Londra, il City è stato battuto 1-0. Per passare il turno dovrà quindi ribaltare la sconfitta e vincere con due gol di scarto.

Rai Due

21.20 – Il molo rosso

Due episodi della nuova serie ideata da Alex Pina, autore della serie di successo La casa di carta. Parla di un “triangolo amoroso” e di sentimenti, anche se la serie inizia con un cadavere ritrovato sul molo citato nel titolo. Nel cast c’è Álvaro Morte, protagonista anche di La casa di carta.

🎉 Finalmente è mercoledì! Stasera vi aspettiamo su #RaiDue alle 21.20 con il nuovo episodio de #IlMoloRosso, non stiamo nella pelle! 🎡 pic.twitter.com/w9IRZLdvrN — Rai2 (@RaiDue) April 17, 2019

Rai Tre

21.20 – Chi l’ha visto?

Nuova puntata dello storico programma che indaga su casi di cronaca e persone scomparse.

Samira, il procuratore Ferrando: "Dna sulle ossa ritrovate in giardino, che non sono palesemente animali. Trovata una scarpa da donna, ma anche su questo massima cautela. Gli scavi nella casa di Salvatore Caruso continuano nelle altre zone individuate dal georadar" #chilhavisto pic.twitter.com/lFKd2e6dOe — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) April 16, 2019

Rete 4

21.30 – The Millionaire

Uscì nel 2009 e vinse otto Oscar, compreso quello per il Miglior film. È di Danny Boyle, e c’è Dev Patel che interpreta un concorrente della trasmissione Chi vuol essere milionario? arrivato all’ultima domanda. Attraverso una serie di flashback, il film racconta la storia del ragazzo cresciuto a Mumbai.

Canale 5

21.40 – Non è la d’Urso

Sesta puntata del nuovo talk show in prima serata condotto da Barbara d’Urso.

A breve sapremo il risultato del test del DNA per Paola Caruso e la sua presunta mamma biologica Imma #Noneladurso https://t.co/ub2JdvFAFz — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) April 17, 2019

Italia Uno

21.25 – Cattivissimo me 3

Film di animazione del 2017, di Pierre Coffin e Kyle Balda. In questo terzo capitolo il supercattivo con l’esercito di Minions è ormai diventato buono e lavora come agente segreto. I protagonisti Gru e Lucy sono doppiati, nella versione italiana, da Max Giusti e Arisa, mentre Paolo Ruffini interpreta Balthazar Bratt, il cattivo di questo terzo film.

La7

21.15 – Atlantide

Programma di approfondimento condotto da Andrea Purgatori. La puntata di oggi si occuperà della “conquista della Luna”.

Questa sera vi porteremo sulla Luna in un viaggio pieno di storia e di ricordi con @andreapurgatori e #Atlantide.

Appuntamento alle 21:15 #La7 pic.twitter.com/z57YAyI73m — La7 (@La7tv) April 17, 2019

Tv8

21.25 – Masterchef Italia – All Stars

Replica in chiaro dell’edizione del popolare show di cucina con in gara i migliori concorrenti delle sette edizioni.

Dal lago maggiore al Regno Unito: chi è il giudice speciale della finale di #MasterChefAllStars? 🤔🇬🇧

Scrivetelo qui e non perdetevi l’appuntamento questa sera alle 21:15 📺 pic.twitter.com/aYnAkR0fdp — TV8 (@TV8it) April 17, 2019

Nove

21.30 – Maldamore

Film del 2014 diretto da Angelo Longoni, con Luca Zingaretti, Ambra Angiolini, Alessio Boni e Luisa Ranieri. Paolo fa il musicista, è sposato con Sandra, ha una sorella che si chiama Veronica e che è sposata con Marco. Una sera Paolo e Marco si confessano a vicenda di avere tradito le rispettive mogli, ma non sanno che le due donne li stanno ascoltando.

Rai Movie

21.05 – Angie – Una donna tutta sola

Film del 1994 diretto da Martha Coolidge e interpretato da Geena Davis nella parte di Angie, una donna dal passato difficile, abbandonata dalla madre a tre anni.

Iris

21.10 – Un mondo perfetto

Film statunitense del 1993 diretto da Clint Eastwood e ambientato in Texas, nel 1963: Butch Haynes e Terry Pugh sono due delinquenti appena evasi dalla prigione di Huntsville, che nella fuga prendono in ostaggio un bambino di otto anni.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Paolo, apostolo di Cristo

Sky Cinema Collection

21.15 – Il gatto con gli stivali