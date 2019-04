Le foto del primo weekend del Coachella

Nei giorni scorsi c’è stato il primo weekend del Coachella Valley Music and Arts Festival – che conoscerete solo con “Coachella” – uno dei più famosi festival musicali del mondo, che si tiene ogni anno in due weekend consecutivi di aprile. Il Coachella, oltre a essere un’occasione in cui si esibiscono alcuni tra gli artisti più importanti al mondo, è diventato negli ultimi anni un ritrovo di influencer di Instagram e di persone che si vestono alla moda, una moda diventata un cliché, preso anche un po’ in giro. Tra quelli che si sono esibiti e sono stati fotografati ci sono i Tame Impala, Janelle Monáe, Katy Perry, J Balvin (ma hanno cantato anche Childish Gambino e Ariana Grande). A seguire un po’ di foto che rendono bene l’idea dell’atmosfera di quei giorni: colorata, psichedelica e indie, tra coroncine di fiori, occhialoni a forma di cuore, e installazioni artistiche sorprendenti.