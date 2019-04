Il Giro d’Italia del 2020 partirà da Budapest

RCS Sport ha confermato che il Giro d’Italia del prossimo anno partirà per la prima volta da Budapest, in Ungheria, come anticipato nei giorni scorsi da alcune indiscrezioni. L’annuncio è stato dato lunedì durante un evento organizzato all’Istituto Italiano di Cultura di Budapest al quale hanno partecipato l’amministratore delegato di RCS Sport, Paolo Bellino, il direttore del Giro d’Italia, Mauro Vegni, e due ministri del governo ungherese. Dopo la partenza a Budapest, il Giro d’Italia resterà in Ungheria per altre due tappe e poi rientrerà in Italia. Sarà la quattordicesima edizione della corsa con partenza all’estero: l’ultima fu l’anno scorso a Gerusalemme, in Israele. Quest’anno invece partirà sabato 11 maggio da Bologna.