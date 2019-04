Come vedere Frosinone-Inter, in tv o in streaming

La partita tra Frosinone e Inter, valida per la trentaduesima giornata della Serie A, si giocherà questa sera alle 20.30 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. È una partita fondamentale per entrambe le squadre, a questo punto della stagione: l’Inter, che è nettamente favorita, deve vincere per consolidare la terza posizione e aumentare le possibilità di qualificarsi alla Champions League della prossima stagione; il Frosinone, penultimo in classifica con cinque punti di distacco dalla terzultima, avrà probabilmente l’ultima possibilità per fare punti prima di arrendersi alla probabile retrocessione.

L’Inter arriva a questa partita dopo aver pareggiato in casa contro l’Atalanta; il Frosinone arriva da due vittorie consecutive, una in trasferta contro la Fiorentina e una in casa contro il Parma.

Le probabili formazioni

Frosinone (3-4-1-2): Sportiello; Brighenti, Goldaniga, Capuano; Paganini, Chibsah, Valzania, Beghetto; Ciano; Ciofani, Pinamonti. Allenatore: Baroni.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti.

Come vedere Frosinone-Inter

Frosinone-Inter sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport 251. Gli abbonati a Sky potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la singola partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. In questa pagina trovate invece i modi più semplici per seguire le partite di Serie A, coppe europee e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla.