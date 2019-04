Cosa c’è stasera in TV

Questa sera la programmazione televisiva tra le varie cose propone un famoso film con Bud Spencer e Terence Hill su Rete 4, Io sto con gli ippopotami, e un film animato per bambini su Robinson Crusoe, su Italia 1. In alternativa ci sono i soliti programmi del sabato sera: Ballando con le stelle su Rai 1 e Amici su Canale 5. Se invece cercate qualcosa di più impegnato, su Rai 3 c’è una nuova puntata di Sapiens, il programma di divulgazione scientifica di Mario Tozzi, e su La 7 c’è una puntata speciale di Atlantide dedicata alla storia della scomparsa di Emanuela Orlandi.

Rai Uno

20.35 – Ballando con le stelle

Terza puntata della quattordicesima edizione del programma che, secondo l’ufficio stampa della Rai, è «l’unico dance show che fa parlare di sé 365 giorni all’anno». Lo conduce Milly Carlucci e i vip che proveranno a ballare sono Suor Cristina (vestita come è sempre vestita), Manuela Arcuri, Ettore Bassi, Milena Vukotic, Nunzia De Girolamo, Enrico Lo Verso, Dani Osvaldo, Angelo Russo, Lasse Lokken Matberg, Antonio Razzi, Marzia Roncacci, Kevin e Jonathan Sampaio e Marco Leonardi.

QUESTA SERA la terza puntata di #BallandoConLeStelle ⭐️

Due Ballerini per una notte per un doppio divertimento: @Jbastianich e #MaraVenier

Alle 20.35 su #Rai1 pic.twitter.com/3wR4KhJYMW — Rai1 (@RaiUno) April 13, 2019

Rai Due

21.05 – The Rookie

Come già sabato scorso, non c’è più N.C.I.S. Los Angeles. Al suo posto ci sono due episodi della prima stagione di questa serie poliziesca con Nathan Fillion.

Rai Tre

21.40 – Sapiens

Quinta puntata del nuovo programma di divulgazione scientifica del geologo italiano Mario Tozzi.

Diecimila anni dopo i primi villaggi organizzati del neolitico, il risultato oggi è questo: le megalopoli. Sterminati agglomerati urbani che concentrano risorse, lavoro, produzione e divorano energia. @OfficialTozzi presenta #Sapiens, un solo pianeta.

Questa sera su #Rai3 pic.twitter.com/UStU0JHCXy — Rai3 (@RaiTre) April 13, 2019

Rete 4

21.30 – Io sto con gli ippopotami

Film del 1979 con Bud Spencer e Terence Hill. Parla di due fratelli che vivono nello Swaziland, dove sono stati cresciuti da una donna del posto dopo la morte dei loro genitori: gestiscono una società che offre safari ai turisti, ma hanno molto a cuore la salvaguardia degli animali e presto entrano in conflitto con un boss locale che invece traffica in pelli, pellicce e avorio.



Canale 5

21.15 – Amici

Visto che Rai 1 tira fuori uno dei suoi pezzi forti (Ballando con le stelle), Canale 5 risponde di conseguenza, con la prima puntata serale del talent show condotto da Maria De Filippi. Tra gli ospiti di questa sera ci sono Il Volo e Ornella Vanoni.

E se la seconda puntata è andata così, chissà cosa ci aspetterà questa sera? #Amici18 pic.twitter.com/1zikbt4ti4 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 13, 2019



Italia 1

21.19 – Robinson Crusoe

È un film d’animazione belga che racconta le avventure dell’omonimo naufrago scritte nel Settecento dal britannico Daniel Defoe. In realtà qui della storia di Defoe resta poco e tutto quello che potrebbe essere difficile, ambiguo o eccessivo per un bambino è stato tolto. I co-protagonisti del film sono tutti animali parlanti e inoltre Venerdì non c’è: o meglio, c’è ma è un pappagallo.



La7

21.15 – Atlantide

Programma di approfondimento condotto da Andrea Purgatori. Stasera si parlerà della scomparsa di Emanuela Orlandi.



Tv8

21.30 – Nel cuore della tempesta

Film del 2009 che racconta di Andrea, una pilota di linea che è costretta a un atterraggio d’emergenza a causa di una tempesta. Una commissione d’inchiesta, però, decreterà che le condizioni meteorologiche non erano così gravi da giustificare una tale manovra.

Iris

21.11 – Le belve

Film di Oliver Stone del 2012, tratto dall’omonimo romanzo di Don Winslow. Racconta di due ragazzi che vivono in California e coltivano e vendono marijuana illegalmente insieme a una ragazza (interpretata da Blake Lively) con cui entrambi hanno una relazione. La loro situazione si complica quando finiscono per scontrarsi con un cartello della droga messicano.

Rai Movie

21.10 – The Crew – Missione impossibile

Un giovane pilota dell’aeronautica viene cacciato dopo aver disubbidito agli ordini dei suoi superiori e trova lavoro come copilota in una compagnia privata. Durante un volo in Asia riceve una richiesta d’aiuto da un’isola vulcanica e decide di tentare una missione di soccorso.



Sky

Sky Cinema Family

21.00 – Come un gatto in tangenziale