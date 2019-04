La Spal ha battuto la Juventus per 2-1

La Spal ha battuto 2-1 la Juventus nella prima partita della trentaduesima giornata di campionato. Con la sconfitta subita, la Juventus non può ancora dirsi matematicamente campione d’Italia, anche se è praticamente impossibile che possa perdere l’enorme vantaggio che la separa dalla seconda in classifica, il Napoli, da qui alla fine della stagione. Anzi: la Juventus potrebbe vincere lo Scudetto matematicamente già domani, se il Napoli non dovesse vincere contro il Chievo. Durante la partita di Ferrara, che ha giocato con una formazione fortemente rimaneggiata per far riposare i principali titolari in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League, la Juventus era andata in vantaggio nel primo tempo con un gol di Moise Kean, per poi essere raggiunta nella ripresa dalle reti di Kevin Bonifazi e Sergio Floccari.