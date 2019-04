Formula 1: il Gran Premio della Cina in TV e in streaming

Il Gran Premio della Cina di Formula 1 – il terzo del Mondiale e il millesimo nella storia della Formula 1 – si correrà domenica sul circuito di Shangai, quando in Italia saranno le 8.10 di mattina. In pole position partirà Valtteri Bottas della Mercedes, seguito dal compagno di squadra Lewis Hamilton. I due piloti della Ferrari Sebastian Vettel e Charles Leclerc partiranno invece rispettivamente dalla quarta e quinta posizione. La classifica piloti al momento vede Bottas al primo posto con 44 punti, Hamilton secondo con 43 punti e Verstappen, della Red Bull, terzo con 27 punti.

Il Gran Premio del Bahrein di Formula 1 verrà trasmesso in diretta esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207). In streaming si potrà seguire dalle piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la singola gara pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Il Gran Premio d’Australia sarà trasmesso anche in chiaro, ma in differita, da TV8 a partire dalle 15.00.

Tutte le ventuno gare del Mondiale di Formula 1 saranno visibili dall’Italia soltanto in abbonamento su Sky, ad eccezione di cinque gare trasmesse anche in chiaro su TV8 (Monaco, Gran Bretagna, Italia, Stati Uniti e l’ultima di Abu Dhabi).