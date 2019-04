Nigel Farage ha presentato il suo nuovo partito, il Brexit Party

L’ex leader dello UKIP Nigel Farage ha presentato ufficialmente il suo nuovo partito, il Brexit Party, con il quale si presenterà alle elezioni europee di fine maggio se per allora il Regno Unito non sarà ancora uscito dall’Unione Europea, ipotesi che sembra sempre più probabile visto l’ultimo “rinvio flessibile” di Brexit a fine ottobre. Il partito per ora è composto dai 9 europarlamentari che erano stati eletti con lo UKIP, il partito populista di destra britannico che era stato il principale promotore della campagna per il “Leave” al referendum su Brexit nel 2016, ma Farage ha presentato 70 nuovi candidati tra cui Annunziata Rees-Mogg, sorella di un noto parlamentare conservatore britannico.