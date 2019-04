Le foto della cerimonia per Nipsey Hussle a Los Angeles

Giovedì si è tenuta a Los Angeles una cerimonia per ricordare Nipsey Hussle, il rapper americano ucciso a colpi di arma da fuoco domenica 31 marzo poco fuori dal suo negozio di abbigliamento a South Los Angeles in circostanze ancora poco chiare. La cerimonia si è svolta allo Staples Center, il palazzetto dei Los Angeles Lakers, dove tutti i biglietti per gli oltre 21mila posti disponibili sono andati esauriti in 30 minuti. Durante la cerimonia si è esibito il cantante Stevie Wonder, ha parlato il rapper Snoop Dogg ed è stata letta una lettera dell’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama.

«Ha dato un esempio da seguire e un’eredità ai giovani», ha scritto Obama nella sua lettera, spiegando di aver scoperto la musica di Hussle tramite le sue figlie. Snoop Dogg ha invece raccontato di come Hussle, come lui, rappresentasse Los Angeles, e dei suoi sforzi in vita per superare le divisioni tra gang nella città e di promuovere la pace con la sua musica. La cerimonia allo Staples Center è stata preceduta da una processione, a cui hanno assistito centinaia di persone arrivate da parti diverse degli Stati Uniti. Hussle, che aveva 33 anni, aveva da poco pubblicato il suo ultimo disco, Victory Lap, che aveva avuto un buon successo ed era stato nominato come disco rap dell’anno ai Grammy 2019.