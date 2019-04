Cosa c’è stasera in TV

Stasera in tv non ci sono film particolarmente recenti o apprezzati e i programmi sono quelli del mercoledì: Chi l’ha visto? su Rai 3, Non è la d’Urso su Canale 5 e Atlantide su La7. Come già sapranno quasi tutti quelli a cui la cosa interessa, su Rai 1 ci sarà però la partita di Champions League della Juventus, contro l’Ajax.

Rai Uno

21.35 – Ajax-Juventus

Gara di andata del quarto di finale di Champions League a cui la Juventus si è qualificata dopo aver superato agli ottavi l’Atletico Madrid.

Rai Due

21.20 – Il molo rosso

Due nuovi episodi della nuova serie ideata da Alex Pina, autore della serie di successo La casa di carta. Parla di un “triangolo amoroso” e di sentimenti, anche se la serie inizia con un cadavere ritrovato sul molo citato nel titolo. Nel cast ci sarà Álvaro Morte, protagonista anche in La casa di carta.

🌶 Il momento in cui scopri che tutti sapevano tranne te, questa sera Alex dovrà affrontare il più grande tradimento, quello degli amici…l’appuntamento con #IlMoloRosso è alle 21.20 su #RaiDue pic.twitter.com/Yh0Z9hkrin — Rai2 (@RaiDue) April 10, 2019

Rai Tre

21.20 – Chi l’ha visto?

Nuova puntata dello storico programma che indaga su casi di cronaca e persone scomparse.

Il nuovo video dell'ultimo avvistamento del signor Sergio, l'80enne scomparso in bicicletta da #ReggioEmilia. In meno di trenta minuti ha percorso circa 10 km. Qualcuno l'ha incontrato?

[FOTO]→ https://t.co/roTR8EeJgU pic.twitter.com/D1X8DgiEZT — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) April 10, 2019

Rete 4

21.30 – La frode

È un film del 2012 con Richard Gere, diretto dal regista Nicholas Jarecki. Parla di un potente uomo d’affari che vuole vendere gran parte del suo impero prima che si scopra una grande frode grazie al quale l’ha costruito. Ovviamente qualcosa va storto e tocca provare a rimediare.

Canale 5

21.40 – Non è la d’Urso

Quarta puntata del nuovo talk show in prima serata condotto da Barbara d’Urso. Mediaset presenta così la puntata:

Tanti ospiti, esclusive e interviste ai protagonisti del momento: Asia Argento replicherà alle accuse rilasciate da Morgan durante la scorsa puntata del programma.

Barbara d’Urso accoglierà il principe Emanuele Filiberto, che, dopo anni di assenza, ritorna in televisione per fare chiarezza sul gossip che infiamma i giornali francesi: ha tradito la moglie Clotilde?

Il giallo del matrimonio di Pamela Prati: vero o finto? La showgirl farà chiarezza.

Nina Moric, dopo le tante polemiche sul ritorno in carcere di Fabrizio Corona, affronterà il fuoco incrociato degli ospiti nascosti nelle 5 sfere.

L’ex bonas Paola Caruso e la sua (presunta) madre biologica si sono sottoposte al test del DNA.

Nella trasmissione è centrale il ruolo del pubblico a casa che potrà esprimere il “Live Sentiment” delle storie raccontate in studio attraverso l’APP e il sito di Mediaset Play (live.mediasetplay.it). Il pubblico potrà anche commentare sui profili Facebook, Instagram e Twitter del programma utilizzando l’hashtag ufficiale #noneladurso.

Italia Uno

21.25 – Alice in Wonderland

Il film del 2010, diretto da Tim Burton, che racconta eventi successivi a quelli raccontati nel famoso libro di Lewis Carroll. Alice infatti ha 19 anni. La protagonista è interpretata da Mia Wasikowska, ma nel film ci sono anche Johnny Depp, Anne Hathaway e Helena Bonham Carter.

La7

21.15 – Atlantide

Programma di approfondimento condotto da Andrea Purgatori. La puntata di oggi si occuperà della caduta del muro di Berlino, nel 1989.

TV8

21.25 – Masterchef Italia – All Stars

Replica in chiaro dell’edizione del popolare show di cucina con in gara i migliori concorrenti delle sette edizioni.

Il momento di dimostrare chi è il migliore dei migliori è ora 😍#MasterChefAllStars questa sera alle 21:15 su TV8 📺 pic.twitter.com/giSXzuUszc — TV8 (@TV8it) April 10, 2019

Nove

21.30 – Corpi da reato

Commedia del 2013 con Sandra Bullock e Melissa McCarthy che interpretano un’agente speciale dell’FBI e una poliziotta che cominciano a lavorare insieme per fermare un boss della droga. Titolo originale The Heat, quindi senza giochi di parole sui “corpi”.

Rai Movie

21.10 – Confusi e felici

Uno di quei film italiani che è una “commedia corale”. Ci recitano Claudio Bisio, Anna Foglietta, Marco Giallini, Paola Minaccioni, Caterina Guzzanti, Pietro Sermonti, Rocco Papaleo e Massimo Bruno, che è anche regista.

Iris

21.00 – Educazione siberiana

Diretto da Gabriele Salvatores e tratto dall’omonimo romanzo di Nicolai Lilin, autore russo che scrive in lingua italiana: è la storia di Kolima e Gagarin, due giovani che vengono iniziati alla vita criminale e alle regole d’onore della comunità in cui vivono dall’anziano Kuzja e che col passare del tempo decidono di prendere strade diverse.

Sky

Sky Cinema Collection

21.15 – The Punisher