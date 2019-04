Le previsioni meteo per domani, giovedì 11 aprile

Purtroppo le previsioni meteo dei prossimi giorni non ci dicono nulla di buono, né per giovedì e né per i giorni successivi. Ci saranno piogge sparse in tutta Italia fino a domenica, a fasi alterne. Giovedì la situazione peggiore sarà al Centro e al Nord, dove pioverà dalla mattina alla sera praticamente senza eccezione. Al Sud si salveranno Calabria e Molise, mentre nelle altre regioni ci saranno piogge brevi e circoscritte, quindi anche se abitate in queste regioni vi converrà portare l’ombrello con voi per non essere presi alla sprovvista. Se abitate al Centro e al Nord, invece, oltre all’ombrello potreste avere bisogno di scarpe e giubbotto impermeabili.

Previsioni meteo per Roma

La giornata di giovedì, a Roma, sarà particolarmente brutta di mattina e nel primo pomeriggio: è prevista pioggia fin dal mattino presto, con probabile presenza di temporali e di forti raffiche in alcuni momenti. Dopo le 17, poi, dovrebbe migliorare leggermente e la sera sarà solo nuvoloso.

Previsioni meteo per Milano

C’è poco da equivocare nella tabella delle previsioni per Milano: giovedì ci sarà pioggia al mattino, pioggia all’ora di pranzo, pioggia di sera e pioggia di notte. Ci dispiace per quelli che volevano godersi la brulicante attività che ruota attorno al Fuorisalone.