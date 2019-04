Cosa c’è stasera in TV

Il martedì non è una serata particolarmente ricca di sorprese, dal punto di vista del palinsesto televisivo. Sei dei primi sette canali prevedono infatti qualcosa che è la nuova puntata o il proseguimento di qualcosa già andato in onda nelle scorse settimane, quindi Alberto Angela, Il Collegio, Carta Bianca, Il segreto, Le iene e Di martedì. Su Canale 5 va invece in onda Moglie e marito, in cui Kasia Smutniak e Pierfrancesco Favino si scambiano i corpi. Per fortuna però non siamo più nel 1995: chi è in cerca di novità ha qualche centinaio di canali da cui attingere.

Rai Uno



20.25 – Meraviglie

L’ultima puntata del nuovo programma divulgativo di Alberto Angela, il cui tema principale è il patrimonio artistico e culturale italiano. Stasera si passa da Urbino, dal Monte Bianco e dal Salento.

Rai Due

21.20 – Il collegio (2017)

Replica del reality show ambientato in un vecchio collegio di Caprino Bergamasco, in cui alcuni ragazzi devono studiare come se fossero negli anni Sessanta. Solo che negli anni Sessanta non c’erano i reality show.

Rai Tre

21.15 – Cartabianca

Nuova puntata del talk show di approfondimento politico e di attualità condotto da Bianca Berlinguer e che come ospite fisso ha Mauro Corona.

Rete 4

21.30 – Il segreto

Un nuovo appuntamento della decima stagione della telenovela spagnola. Stasera «Dolores è disperata e chiede aiuto al sindaco perché il suo Tiburcio, partito per raggiungerla, sembra introvabile».

BOOM! Nelle trame spagnole arriva LOLA, una dolce ragazza che somiglia tantissimo a Pepa Balmes… siete d'accordo? Tutte le news nel nuovo articolo di #TvSoap! :) https://t.co/SNIDhtOB2l — Il Segreto (@Il_Segreto_) March 28, 2019

Canale 5

21.40 – Moglie e marito

Una commedia del 2017 con Kasia Smutniak e Pierfrancesco Favino. Lui è un medico, lei una conduttrice tv, e a un certo punto pensano al divorzio. Poi – non stiamo a spiegarvi come e perché – la coscienza di lui entra nel corpo di lei e la coscienza di lei entra nel corpo di lui. Seguono equivoci, complicazioni e tutte le altre cose del caso.

Italia Uno

21.20 – Le Iene Show

Nuova puntata del programma di intrattenimento e inchieste condotto da Alessia Marcuzzi, Nicola Savino e dalla Gialappa’s Band. Le Iene continuano a occuparsi del caso di molestie che ha riguardato il regista Fausto Brizzi (su cui c’è stata un’inchiesta archiviata perché «il fatto non sussiste»), caso iniziato dopo un servizio delle Iene.

🔴MARTEDI' A #LEIENE🔴

+++L'EX MOGLIE DEL REGISTA FAUSTO BRIZZI HA DETTO CHE DENUNCERA' I RESPONSABILI DELLA FALSA TESTIMONIANZA DI TANIA LA SPAGNOLA+++https://t.co/veGnq1rFvU — Le Iene (@redazioneiene) April 8, 2019

La7

21.25 – diMartedì

Nuova puntata del talk show politico condotto da Giovanni Floris.

Il Def del governo con le strategie del premier Giuseppe Conte e dei due leader Luigi Di Maio e Matteo Salvini contro la recessione. Le opposizioni, le elezioni europee e amministrative. Di questi temi, di pensioni, fisco, consumi domani 9 aprile a #diMartedì su @La7tv ore 21.15 — diMartedì (@diMartedi) April 8, 2019

TV8

21.25 – Trappola in fondo al mare

Film del 2005 con Paul Walker. Parla di alcuni amici che durante un’immersione subacquea trovano un areo pieno di cocaina. Decidono di tenerselo e forse non è la cosa giusta da fare.

NOVE

21.15 – Matilda 6 mitica

Di nuovo. Ancora. Un’altra volta.

Rai Movie

21.10 – P.S. I Love You

Film del 2007 con Gerard Butler e Hilary Swank. Nel film sono una coppia, e uno dei due muore. Fa piangere.

Sky

Sky Cinema 2

21.15 – Paterson