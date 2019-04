La diretta della passeggiata nello spazio di due astronauti della Stazione spaziale internazionale

La NASA sta trasmettendo in diretta la passeggiata nello spazio (quella che in gergo tecnico si chiama attività extraveicolare, EVA) dei due astronauti della Stazione spaziale internazionale, la statunitense Anne McClain e il canadese David Saint-Jacques. McClain e Saint-Jacques stanno disponendo dei cavi all’esterno della Stazione spaziale per migliorare la copertura delle comunicazioni wireless del complesso orbitale.

McClain avrebbe dovuto prendere parte alla passeggiata spaziale del 29 marzo assieme a un’altra astronauta statunitense, Christina Koch, per installare delle batterie agli ioni di litio in una coppia di pannelli solari all’esterno della Stazione spaziale internazionale, che sarebbe stata la prima passeggiata spaziale di sole donne, ma ha dovuto rinunciarvi per mancanza di un numero sufficiente di tute di taglia media a bordo. Questa è la 216esima passeggiata spaziale nella storia della Stazione spaziale internazionale; la diretta della NASA durerà circa 6 ore e mezza, il tempo della durata della missione dei due astronauti.