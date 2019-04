È l’ultimo giorno delle “Offerte di primavera” di Amazon

È l’ultimo giorno delle “Offerte di primavera“, l’ultima iniziativa promozionale indetta da Amazon. Come per gli altri giorni, non tutti gli sconti di oggi sono convenienti come sembrano: Amazon indica la percentuale di sconto in base al prezzo originale dei prodotti, anche quando i prodotti in questione sono sul mercato da anni e da tempo costano molto meno. Per questo per evitare di comprare qualcosa che sembra conveniente ma non lo è davvero, è bene verificare l’andamento del suo prezzo su Amazon consultando siti come Camelcamelcamel: permettono di vedere quanto costava l’oggetto a cui si è interessati una settimana, un mese o un anno fa.

La redazione del Post l’ha fatto per le offerte di oggi, domenica 7 aprile: il numero di prodotti in offerta rispetto a venerdì e sabato è molto maggiore, ma la tipologia è piuttosto ridotta, sono tutti borse e zaini di Eastpak e orologi, se siete di quelli che li usano e li comprano online.

Lo stile minimale delle borse e degli zaini di Eastpak li ha fatti diventare di quegli oggetti che pur non andando particolarmente di moda, continuano ad avere una buona ripetizione estetica – al massimo possono sembrare un po’ noiosi. Se vi serve una borsa o uno zaino sono sempre una buona opzione. In questa pagina ci sono tutti quelli in vendita su Amazon, scontati o meno: come dicevamo, alcune promozioni sono fuorvianti, quindi controllate quanto costavano le cose a cui siete interessati una settimana o un mese fa prima di concludere un acquisto.

Uno sconto abbastanza buono è quello sul borsone trolley Tranverz, consigliato più volte dal peraltro direttore del Post Luca Sofri perché si presta bene ai brevi viaggi in aereo. Il modello da 42 litri, in nero, costa 82 euro: a marzo costava sei euro in meno ma prima, per diverso tempo si trovava a 130 euro.

Non c’entra nulla con le “Offerte di primavera”, ma in questi giorni Amazon propone anche un’altra promozione, che potrebbe interessare chi legge molto: fino a lunedì, acquistando almeno 20 euro di libri tra quelli elencati qui, si riceve un buono sconto da 7 euro per acquistare altri prodotti su Amazon entro il 23 maggio. Sempre a proposito di libri, fino al 5 maggio c’è il 20 per cento di sconto su quelli di Gribaudo che trovate qui: potrebbero interessarvi se cercate un libro illustrato per bambini o nuove ricette. Fino al 21 aprile invece ci sono gli sconti sui fumetti di Bao Publishing.

***

