Le “Offerte di primavera” di Amazon per oggi, sabato 6 aprile

Oggi e domani sono gli ultimi due giorni delle “Offerte di primavera” di Amazon, l’ultima serie di promozioni indetta dal grande sito di e-commerce, per replicare le grandi vendite del “Black Friday” e del “Prime Day” in questo periodo dell’anno. Come sempre su Amazon non tutti gli sconti sono convenienti come sembrano: è indicata la percentuale di sconto in base al prezzo originale dei prodotti, anche quando i prodotti in questione sono sul mercato da anni e da tempo costano molto meno. Per evitare di comprare qualcosa che sembra conveniente ma non lo è davvero, è bene verificare l’andamento del suo prezzo su Amazon consultando siti come Camelcamelcamel: permettono di vedere quanto costava l’oggetto a cui si è interessati una settimana, un mese o un anno fa.

La redazione del Post l’ha fatto per le offerte di questo weekend: oggi non c’è granché mentre domani, per l’ultimo giorno della promozione torneranno a esserci molti prodotti in offerta. Diciamo che se volete trovare qualche affare vi conviene tentare domani, mentre oggi è il giorno giusto solo per comprare una bilancia che si connette a internet di Rowenta e un bel robot da cucina di KitchenAid – un marchio che si distingue per i bei colori dei suoi elettrodomestici oltre che per l’alta qualità.

La bilancia Rowenta smart in promozione è la Body Partner Advanced YD3096. Vi permette di tenere monitorato il vostro peso e alcune altre cose del vostro corpo (e di quello dei vostri familiari, fino a 8 persone) grazie a una app. Viene venduta insieme a uno strumento per misurare braccia, petto, girovita, fianchi, cosce e polpacci. Oggi costa 97 euro, invece che 125. È bianca: il modello nero costa più o meno uguale, ma già da mesi, checché ne dica il timer dell’offerta su Amazon.

Per quanto riguarda il robot di KitchenAid, è fondamentalmente uno strumento che mescola bene. Si può usare per preparare, tra le altre cose, pasta, gelato, salsicce e salse. C’è in tre colori: una via di mezzo tra turchese e verde acqua, granata e argento. Ha 10 impostazioni di velocità. Solitamente costa 463 euro su Amazon, oggi 369.

Non c’entra nulla con le “Offerte di primavera”, ma in questi giorni Amazon propone anche un’altra promozione, che potrebbe interessare chi legge molto: fino a lunedì, acquistando almeno 20 euro di libri tra quelli elencati qui, si riceve un buono sconto da 7 euro per acquistare altri prodotti su Amazon entro il 23 maggio. Sempre a proposito di libri, fino al 5 maggio c’è il 20 per cento di sconto su quelli di Gribaudo che trovate qui: potrebbero interessarvi se cercate un libro illustrato per bambini o nuove ricette. Fino al 21 aprile invece ci sono gli sconti sui fumetti di Bao Publishing.

