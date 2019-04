La Juventus oggi vince lo Scudetto se

Con la vittoria di sabato sera per 2 a 1 contro il Milan, la Juventus ha raggiunto 84 punti in classifica: sono 21 punti in più del Napoli – secondo – che però deve giocare questa sera in casa contro il Genoa. Se il Napoli dovesse perdere, la Juventus vincerebbe matematicamente il suo ottavo Scudetto consecutivo. In questa ipotesi infatti la Juventus avrebbe 21 punti di vantaggio in classifica sul Napoli, a sette partite dalla fine: anche nell’improbabile scenario in cui il Napoli dovesse vincerle tutte e la Juventus dovesse perderle tutte, arriverebbero a pari punti e la Juventus vincerebbe per via dei due scontri diretti vinti.

Sarebbe lo Scudetto vinto con più giornate di anticipo da quando esiste la Serie A. L’attuale record è di cinque giornate, detenuto dal Torino della stagione 1947/1948, dalla Fiorentina 1955/1956 e dall’Inter 2006/2007. Fra i tanti record che la Juventus può pensare di battere c’è anche quello dei punti stagionali. È uno dei primati più significativi e appartiene già alla Juventus dalla stagione 2013/14, quando vinse lo Scudetto con 102 punti. Ora, dopo trentuno partite, ne ha 84. Nelle restanti sette giornate di campionato può farne 21: può quindi provare a migliorarlo.

In ogni caso, il campionato in corso non è mai stato in discussione. Nessun’altra squadra nella storia del campionato italiano – da quando la vittoria vale tre punti – era mai arrivata alla trentesima giornata con 18 punti di vantaggio sulla seconda. Lo scorso dicembre la Juventus aveva anche stabilito il record di punti ottenuti in un girone di andata battendo un suo precedente primato: l’aveva terminato con diciassette vittorie in diciannove partite, con soli due pareggi, nessuna sconfitta e 53 punti guadagnati. Il record di punti nel girone di andata era arrivato per forze di cose dopo quello per il miglior inizio di campionato.