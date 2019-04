Il ciclista italiano Alberto Bettiol ha vinto il Giro delle Fiandre, una delle corse da un giorno più importanti e seguite del mondo. Bettiol ha 25 anni ed è alla sua prima vittoria in carriera in una corsa così importante: ci ha impiegato 6 ore, 19 minuti, arrivando 14 secondi davanti al secondo classificato. L’ultima vittoria di un italiano era arrivata 12 anni fa, quando aveva vinto Alessandro Ballan.

Il percorso totale, che si corre nell’omonima regione belga da Anversa a Oudenaarde, era di 267 chilometri. Finora il miglior risultato di Bettiol era stato un terzo posto al Tour de Pologne e un secondo alla Bretagne Classic Ouest-France: poche settimane fa era poi arrivato secondo a una tappa della Tirreno-Adriatico.

Oggi anche l’edizione femminile del Giro delle Fiandre è stata vinta da un’italiana: Marta Bastianelli, già vincitrice dell’oro nel ciclismo su strada agli Europei del 2018.

Il Giro delle Fiandre è una delle cinque cosiddette classiche monumento del ciclismo. Sono le corse con più storia, le più difficili e le più peculiari: alcune per le loro salite, altre per le loro strade. Il Giro delle Fiandre lo è per entrambe le cose: il suo percorso prevede infatti di passare da muri – termine che nel ciclismo indica le salite brevi su strade strette e ripide – di pavé, un insieme di pietre irregolari che rendono molto più complesso manovrare una bicicletta da corsa.