Anche domani, domenica 7 aprile, nel nord Italia non sarà una giornata ideale per andare a leggere al parco o fare una gita: pioverà o comunque il cielo sarà nuvoloso, a Milano e nel nord-ovest particolarmente. Lo stesso può dirsi per il centro e il sud, specialmente a partire dal pomeriggio. Non tornerà a vedersi cielo sereno in gran parte del paese fino a martedì, almeno per quello che si può prevedere ora. Le temperature minime si alzeranno sugli Appennini settentrionali, nel centro Italia e in Molise, mentre le massime si abbasseranno dappertutto tranne che lungo la costa adriatica e in Trentino-Alto Adige.

Nord

Di mattina il cielo sarà molto nuvoloso, con rovesci e temporali, su tutte le regioni occidentali e sugli Appennini e sulle Alpi dove nevicherà oltre i 1.000 metri di altitudine. Nel pomeriggio ci sarà un miglioramento graduale, con ampie schiarite serali su Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia; nel resto del nord il cielo resterà coperto.

Centro e Sardegna

In Sardegna farà brutto, con rovesci e temporali fino alle ore serali. Su Toscana, Umbria, nord delle Marche e Lazio centrosettentrionale il cielo sarà nuvoloso con qualche pioggia. Si prevedono leggere nevicare in Abruzzo al di sopra dei 1.200-1.300 metri.

Sud e Sicilia

Ci sarà maltempo, ma moderatamente. Farà brutto dal pomeriggio su Puglia, Basilicata, sud della Campania e Calabria tirrenica.

Previsioni meteo per Roma

A Roma pioverà solo intorno alle 14: per il resto della giornata ci sarà cielo coperto. Al mattino si vedrà qualche raggio di sole, ma durerà poco. La temperatura varierà dai 7 ai 18°C.

Previsioni meteo per Milano

A Milano pioverà fino alle 17 e la temperatura rimarrà attorno ai 10°C per tutto il giorno: su Instagram non vedrete grandi foto di gente al parco, né messaggi di chi si lamenta del cambiamento climatico su Twitter.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.