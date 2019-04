Il presidente del Ruanda Paul Kagame ha deciso di graziare più di 300 donne che erano state incarcerate per il reato di aborto

Paul Kagame, che dal 2000 è presidente del Ruanda, ha deciso di liberare 367 donne che erano state incarcerate per aver abortito o per aver aiutato altre donne ad abortire. Nell’agosto del 2018 il paese aveva modificato il suo codice penale permettendo l’aborto in alcuni casi: ad esempio in seguito a uno stupro o quando la gravidanza potrebbe comportare pericoli per la madre o il feto. Diverse associazioni per i diritti umani hanno accolto positivamente la decisione di Kagame, sottolineando però che deve essere solo l’inizio.