Cosa c’è stasera in TV

Stasera in tv ci saranno la seconda puntata di una nuova fiction di Rai Uno, quella del nuovo programma di Paolo Del Debbio e la prima puntata della nuova trasmissione condotta da Raffaella Carrà. Si intitola A raccontare comincia tu, citando il titolo di una sua famosa canzone. Se invece cercate un film: Quasi amici, che di solito piace e commuove, Ammore e malavita, commedia musical italiana, e altro ancora. Su Nove Tv ci sarà invece un documentario per raccontare, a dieci anni di distanza, il terremoto che distrusse la città dell’Aquila.

Rai Uno

21.30 – Mentre ero via

Seconda puntata di una serie scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta. La Rai lo ha definito un «melò-mistery», dovrebbe significare che è sia un dramma emotivo sia una storia con risvolti “crime”, piena di colpi di scena. La protagonista, interpretata da Vittoria Puccini, ha un brutto incidente dopo essere stata sul luogo dove il marito e l’amante erano stati uccisi. Quando si risveglia non ricorda più gli ultimi otto anni della sua vita.

Rai Due

21.20 – Ammore e malavita

Commedia musicale del 2017 diretta dai Manetti Bros che nel 2018 ha vinto il David di Donatello. La storia parla di Ciro, un killer al servizio del boss detto “o’ re do pesce” e della sua relazione con Fatima, un’infermiera che non ha nulla a che fare con la malavita. Una notte, Fatima vede per caso qualcosa che non dovrebbe e Ciro viene incaricato di ucciderla. Ciro e Fatima, che si conoscono da quando erano ragazzi, si innamorano.

Rai Tre

21.20 – A raccontare comincia tu

Ed è subito Raffaella Carrà, che conduce la prima di sei puntate durante le quali incontrerà sei personaggi famosi. Stasera il protagonista sarà Fiorello.

«Sai che Mike Buongiorno non era molto espansivo, eppure una volta mi ha detto: "Lo sai che ti voglio bene?"».

Ricordi e aneddoti divertenti e commoventi: Rosario Fiorello si racconta a Raffaella Carrà. #araccontarecominciatu: questa sera alle 21:20 #Rai3@raffaella @fiorello pic.twitter.com/IRcntG0nqM — Rai3 (@RaiTre) April 4, 2019

Rete Quattro

21.25 – Dritto e rovescio

È il nuovo programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio. Si parlerà di crisi economica e della proposta della Lega sulla castrazione chimica.

#DrittoeRovescio termina qui! Grazie per averci seguito, ci vediamo Giovedì prossimo alle 21.30 su #Rete4! pic.twitter.com/35upanQqO6 — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) March 28, 2019

Canale Cinque

21.35 – Quasi amici

Film francese del 2011 con François Cluzet e Omar Sy. Cluzet interpreta Philippe, un ricchissimo tetraplegico che vive da anni bloccato nel suo enorme palazzo di Parigi. Sy è “Driss”, giovane disoccupato che si presenta a un colloquio per il nuovo badante di Philippe con la sola intenzione di ottenere la firma di presenza e non perdere il sussidio di disoccupazione. Philippe però decide di assumere davvero Driss, che inizia a lavorare controvoglia con l’idea di farsi licenziare il più presto possibile. Le cose vanno diversamente, e i due diventano grandi amici.

Italia Uno

21.20 – Colorado

Nuova edizione, la ventesima, dello show comico condotto da Paolo Ruffini e Belen Rodriguez.

La7

21.15 – Piazzapulita

Nuova puntata del talk show condotto da Corrado Formigli.

ROMA BRUCIA Stasera a #Piazzapulita un'inchiesta su Roma.

➡ Le scale mobili della metropolitana

➡ I roghi tossici

➡ La rabbia dei cittadini a #TorreMaura 📺La7

⏰21.15 pic.twitter.com/znEcdy5w5j — PiazzapulitaLA7 (@PiazzapulitaLA7) April 4, 2019

TV8

21.25 – Inferno

Thriller del 2016, diretto da Ron Howard e basato sul romanzo di Dan Brown. Dopo Il codice da Vinci e Angeli e demoni, Tom Hanks riprende il ruolo del professore di simbologia Robert Langdon.

Nove Tv

21.30 – La zona rossa. L’Aquila 10 anni dopo

Documentario prodotto da Magnolia per Discovery Italia per raccontare cosa è rimasto di quel terremoto attraverso le storie di chi ha vissuto quella notte.

#LaZonaRossa #LAquila10AnniDopo: attraverso le parole di chi è sopravvissuto, il terremoto che ha distrutto una città, una regione, un Paese. Domani, alle 21.25, sul #Nove. pic.twitter.com/UahqAo06VK — NOVE (@nove) April 3, 2019

Rai 4

21.10 – Criminal Minds

Ultimi due episodi dell’undicesima stagione della serie crime-drama, che parla del lavoro di un gruppo di criminologi dell’FBI specializzati in serial killer.

#CriminalMinds: la stagione 11 termina stasera alle 21:10 con gli episodi 21 e 22.

Potete continuare a seguire gli psicocriminologi dell'FBI da lunedì a venerdì alle 14:25 con il rewatch delle stagioni classiche. pic.twitter.com/0G0dLPtaai — Rai4 (@RaiQuattro) April 4, 2019

Rai Movie

21.05 – Mississippi Burning. Le radici dell’odio

Film del 1988, diretto da Alan Parker e interpretato da Gene Hackman e Willem Dafoe, ispirato all’assassinio degli attivisti per i diritti civili del Mississippi avvenuto nella notte tra il 21 e 22 giugno 1964 da parte di un gruppo di delinquenti, capeggiati dal vicesceriffo locale.

Iris

21.10 – La gatta sul tetto che scotta

Film del 1958 tratto dall’omonimo dramma teatrale di Tennessee Williams. I protagonisti sono Liz Taylor e Paul Newman che interpretano Brick e Maggie, una coppia in viaggio in Mississippi per il 65esimo compleanno del padre di lui. Tra i due, però, c’è una costante e sotterranea tensione causata dalla gelosia di Brick per Maggie.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Speed Kills

Sky Cinema Comedy

21.00 – Gli sdraiati