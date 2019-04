Le previsioni meteo per domani, giovedì 4 aprile, non dicono nulla di buono: ci sarà brutto tempo solo al Nord, di mattina, poi peggiorerà anche nel resto della penisola coinvolgendo praticamente tutte le regioni, alternando schiarite a piogge e temporali. Il momento peggiore sarà verso sera, quando pioverà in tutte le regioni tranne la Sardegna (dove però pioverà di pomeriggio). Di notte ci sarà un lieve miglioramento al Centro e nel Nord-Ovest, ma continuerà a piovere al Sud. Insomma, in qualunque regione abitiate, domani non dimenticatevi ombrello e scarpe scure, possibilmente impermeabili.

Previsioni meteo per Milano

La giornata di Milano, giovedì, sarà pessima: temporali e pioggia fino all’ora di pranzo, forte vento, temperature mai sopra i 12 gradi (non vi vestite troppo leggeri). Poi nel pomeriggio smetterà di piovere, ma rimarrà il cielo coperto e peggiorerà di nuovo verso le 20.

Previsioni meteo per Roma

A Roma la mattina di giovedì sarà nuvolosa ma senza pioggia, solo con forte vento. Dall’ora di pranzo in poi comincerà a piovere e non smetterà fino a notte fonda, perciò mettetevi l’anima in pace, copritevi e non dimenticate l’ombrello.