Cosa c’è stasera in tv

Questa sera in tv c’è una nuova puntata del programma di Alberto Angela sul patrimonio artistico italiano, e poi ci sono DiMartedì – si parlerà molto di politica –, Cartabianca – dove comunque ad un certo punto arriverà Mauro Corona – e Le Iene. Tra i film, c’è da segnalare solo Storie pazzesche, che uscì nel 2014 e piacque parecchio: è diviso in sei episodi, che raccontano sei storie diverse legate ai temi della vendetta e della violenza.

Rai Uno



20.25 – Meraviglie

Una nuova puntata del nuovo programma divulgativo di Alberto Angela, il cui tema principale è il patrimonio artistico e culturale italiano.

Rai Due

21.20 – Il collegio (2017)

Replica del reality show ambientato in un vecchio collegio di Caprino Bergamasco, in cui alcuni ragazzi devono studiare come se fossero nel 1968.

Insieme alla prossima pallina volerà anche il capoclasse, cit. Petolicchio 💁Stasera in prima serata su #Rai2 la seconda stagione de #IlCollegio pic.twitter.com/KIt0GTKhXu — Rai2 (@RaiDue) April 2, 2019

Rai Tre

21.15 – Cartabianca

Nuova puntata del talk show di approfondimento politico e di attualità condotto da Bianca Berlinguer e che come ospite fisso ha Mauro Corona.

Rete 4

21.30 – Il segreto

Un nuovo appuntamento della decima stagione della telenovela spagnola, di cui se vi siete persi le stagioni passate avete solo 1830 puntate da recuperare.



Canale 5

21.21 – Mamma o papà?

Commedia italiana del 2016 con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, su una coppia che attraversa un difficile divorzio, con tre figli in mezzo.

Italia Uno

21.20 – Le Iene Show

Nuova puntata del programma di intrattenimento e inchieste condotto da Alessia Marcuzzi, Nicola Savino e dalla Gialappa’s Band.

La7

21.25 – DiMartedì

Nuova puntata del talk show politico condotto da Giovanni Floris.

Le strategie di Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ruolo delle opposizioni con il Pd di Zingaretti e Forza Italia con Silvio Berlusconi: di questi temi, ma anche di fisco, di consumi, di cultura, costume e società si occuperà domani, 2 aprile, #diMartedì, su @La7tv dalle 21.15 — diMartedì (@diMartedi) April 1, 2019

TV8

21.30 – Innocenti bugie

Commedia del 2010 diretta da James Mangold con Tom Cruise e Cameron Diaz, che tornano a recitare assieme dopo Vanilla Sky del 2001.

Rai 5

21.15 – Storie pazzesche

Film argentino a episodi – sono sei in tutto – che uscì nel 2014 e fu candidato per l’Oscar al Miglior film in lingua straniera. I temi comuni dei sei episodi sono la violenza e la vendetta.

Rai Movie

21.10 –Benvenuto Presidente!

Commedia italiana del 2013 con Claudio Bisio che interpreta un bibliotecario precario di nome Giuseppe “Peppino” Garibaldi, che per uno scherzo dei parlamentari viene eletto presidente della Repubblica. Nel cast ci sono anche Kasia Smutniak, Beppe Fiorello e Massimo Popolizio.

Sky

Sky Cinema Due

21.15 – La spia – A Most Wanted Man