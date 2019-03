Risultati e classifica della 29ª giornata di Serie A

La ventinovesima giornata di Serie A è iniziata venerdì sera con l’anticipo tra Chievo Verona e Cagliari, vinto dal Cagliari per 3-0. Ieri l’Udinese ha vinto contro il Genoa, la Juventus contro l’Empoli e la Sampdoria contro il Milan. Tutte le altre partite della ventinovesima giornata di campionato sono in programma domenica, da Parma-Atalanta delle 12.30 a Inter-Lazio, posticipo delle 20.30 tra due contendenti per la qualificazione alla Champions League. Nel pomeriggio si giocheranno anche Roma-Napoli e Fiorentina-Torino.

Venerdì

20.30

Chievo Verona-Cagliari: 0-3

Sabato

15.00

Udinese-Genoa: 2-0

18.00

Juventus-Empoli: 1-0

20.30

Sampdoria-Milan: 1-0

Domenica

12.30

Parma-Atalanta [Dazn]

15.00

Fiorentina-Torino [Sky]

Frosinone-Spal [Dazn]

Roma-Napoli [Sky]

18.00

Bologna-Sassuolo [Sky]

20.30

Inter-Lazio [Sky]

La classifica della Serie A:

1) Juventus 78*

2) Napoli 60

3) Inter 53

4) Milan 51*

————————————

5) Roma 47

6) Lazio 45***

7) Atalanta 45

————————————

8) Sampdoria 45*

9) Torino 44

10) Fiorentina 37

11) Parma 33

12) Genoa 33*

13) Cagliari 33

14) Sassuolo 32

15) Udinese 28*

16) Spal 26

17) Empoli 25*

————————————

18) Bologna 24

19) Frosinone 17

20) Chievo Verona 11 **

* Una partita in più

** Penalizzazione di 3 punti

***Una partita in meno

La classifica aggiornata dei marcatori:

1) Fabio Quagliarella (Sampdoria) 21

2) Cristiano Ronaldo (Juventus) 19

3) Krzysztof Piatek (Milan) 19

4) Duvan Zapata (Atalanta) 17

5) Arkadiusz Milik (Napoli) 15

6) Ciro Immobile (Lazio) 13

7) Francesco Caputo (Empoli) 13

8) Andrea Petagna (Spal) 11

9) Andrea Belotti (Torino) 10

10) Leonardo Pavoletti (Cagliari) 10