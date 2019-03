Radovan Karadžić ha fatto ricorso contro la condanna all’ergastolo

Radovan Karadžić, presidente della Repubblica Serba di Bosnia durante la guerra che si combatté in Bosnia tra il 1992 e il 1995, ha fatto ricorso contro la sentenza che il 20 marzo lo aveva condannato in appello all’ergastolo. Karadžić era stato giudicato colpevole di genocidio, deportazioni, crimini di guerra e crimini contro l’umanità: in primo grado era stato condannato a 40 anni di carcere.

