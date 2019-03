Radovan Karadžić è stato condannato in appello all’ergastolo

Radovan Karadžić, ex presidente della Repubblica Serba di Bosnia durante la “guerra di Bosnia” che si è combattuta tra il 1992 e il 1995 e in cui morirono circa 100mila persone, è stato condannato in appello all’ergastolo. Karadžić è stato giudicato colpevole di genocidio, crimini di guerra e crimini contro l’umanità. La sentenza è stata emessa all’Aia, nel Paesi Bassi, dal Meccanismo residuale per i Tribunali Penali Internazionali (IRMCT), l’organo che ha preso il posto del Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia delle Nazioni Unite (ICTY), chiuso nel dicembre del 2017 dopo 24 anni di lavori. I giudici hanno accolto le richieste dell’accusa, sostenendo che la condanna a 40 anni di carcere emessa in primo grado fosse insufficiente.

Karadžić era stato condannato in primo grado nel 2016 a 40 anni di carcere per crimini di guerra, crimini contro l’umanità e per aver avuto un ruolo attivo nel genocidio dei musulmani bosniaci avvenuto tra il 1992 e il 1995. Karadžić fu giudicato tra i colpevoli del del massacro di Srebrenica del 1995, la strage più grave avvenuta in Europa dalla fine della Seconda guerra mondiale, dell’assedio di Sarajevo, della persecuzione dei cittadini non serbi nel territorio bosniaco e di aver tenuto in ostaggio soldati dell’UNPROFOR, la forza di protezione delle Nazioni Unite. I giudici però lo condannarono solo per dieci di undici capi d’accusa, assolvendolo dall’accusa di genocidio in altre sette municipalità della Bosnia per insufficienza di prove.

Karadžić presentò ricorso definendo la sentenza “ingiusta” e sostenendo che nel corso del processo, iniziato nel 2009, fossero stati violati i suoi diritti. La sentenza fu molto criticata anche dalle famiglie delle vittime del massacro di Srebrenica che avevano chiesto per Karadžić l’ergastolo.

Alla fine della “guerra di Bosnia” il Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia, costituito dall’ONU nel 1993, accusò Karadžić di essere responsabile di persecuzione nei confronti della minoranza musulmana nel 1995. Karadžić, però, scappò e restò in latitanza fino al 21 luglio 2008, quando venne arrestato mentre si trovava a bordo di un autobus a Belgrado sotto la falsa identità di un militare bosniaco, Dragan Dabić, che in realtà era morto in guerra. Prima del suo arresto, Karadžić era stato l’uomo in cima a tutte le liste dei criminali più ricercati del mondo, e nella sua cattura vennero coinvolte la CIA, la DIA e l’MI6, l’agenzia di spionaggio britannica.