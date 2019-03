Le più belle illustrazioni di libri per ragazzi

Anche quest’anno uno degli eventi principali della Fiera del libro per ragazzi di Bologna, (la Bologna Children’s Book Fair) in corso dall’1 al 4 aprile, è la Mostra degli Illustratori. Raccoglie i lavori di 76 illustratori di libri per bambini e ragazzi, provenienti da 27 paesi diversi e selezionati tra più di tremila candidati da una giuria internazionale, composta da Diego Bianchi, illustratore e co-fondatore della casa editrice argentina Pequeño editor; Maciej Byliniak, senior editor della casa editrice polacca Dwie Siostry Publishing; l’illustratore italiano Alessandro Sanna; l’illustratrice olandese Harriët van Reek; e Beatrice Vincent della casa editrice francese Albin Michel Jeunesse.

Le illustrazioni sono state raccolte nell’Illustrators Annual 2019, il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Corraini, che riunisce i 380 progetti scelti tra le 16mila tavole sottoposte alla giuria. La copertina è stata disegnata da Igor Oleynikov, vincitore del premio Hans Christian Andersen 2018, il più importante premio internazionale di libri per l’infanzia.