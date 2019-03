Cosa c’è stasera in TV

Questa sera per gli appassionati di cinema è soprattutto la serata della cerimonia di premiazione dei David di Donatello: i film candidati per il Miglior film sono Chiamami col tuo nome, Dogman, Euforia, Lazzaro felice e Sulla mia pelle. Se invece un bel film volete vederlo non è esattamente la serata giusta: la cosa migliore è su Sky Cinema Uno, dove andrà in onda Papillon, remake dell’omonimo film del 1973 con Charlie Hunnam e Rami Malek al posto di Steve McQueen e Dustin Hoffman. Per il resto ci sono i soliti programmi del mercoledì: Chi l’ha visto su Rai 3, Non è la D’Urso su Canale 5 e Atlantide, su La 7.



Rai Uno

21.25 – David di Donatello 2019

Diretta della cerimonia di premiazione dei più importanti premi del cinema italiano. I film con più nomination sono Dogman (16), Capri-Revolution e Chiamami col tuo nome (13 a testa), Loro (12), Sulla mia pelle (10) e Lazzaro felice (9). I cinque candidati per il premio al miglior film sono Chiamami col tuo nome, Dogman, Euforia, Lazzaro felice e Sulla mia pelle.

Rai Due

21.20 – The Good Doctor

Ultimi episodi della seconda stagione della serie americana su un giovane medico specializzando in chirurgia affetto da autismo. È il remake di una serie sudcoreana di grande successo.

"Merito di essere un chirurgo" #TheGoodDoctor ▪ finale di stagione, stasera, in prima visione assoluta, gli ultimi due episodi, alle 21.20 su #Rai2 👨‍⚕📺 pic.twitter.com/uU02NbcdDX — Rai2 (@RaiDue) March 27, 2019

Rai Tre

21.20 – Chi l’ha visto?

Nuova puntata dello storico programma che indaga su casi di cronaca e persone scomparse.

Questa sera a #chilhavisto: Marco Vannini, i legali della famiglia Ciontoli sulla sentenza d'appello. In prima serata in diretta con Federica Sciarelli su #Rai3 → https://t.co/VXdmfzphsO pic.twitter.com/aAHOBUSZu8 — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) March 27, 2019

Rete 4

21.20 – The next three days

È il thriller del 2010 in cui Russell Crowe interpreta un professore sposato con una donna condannata all’ergastolo per omicidio; il personaggio di Crowe è convinto della sua innocenza, e dedica la sua vita a studiare un piano per farla evadere. Ci sono anche Elizabeth Banks e Liam Neeson.

Canale 5

21.27 – Non è la d’Urso

Terza puntata del nuovo talk show in prima serata condotto da Barbara D’Urso.

Italia Uno

21.27 – Fantastic 4 – I fantastici 4

Film del 2015 sui quattro supereroi dei fumetti Marvel – Mister Fantastic, la Donna invisibile, la Torcia umana e la Cosa – con Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan e Jamie Bell. Si tratta del secondo film sui Fantastici 4, dopo quello del 2005, che aveva però un altro cast di attori. Quando uscì fu un “megaflop“, e anche la maggior parte dei critici lo giudicò malissimo.

La7

21.15 – Atlantide

Programma di approfondimento condotto da Andrea Purgatori. La puntata di oggi si occuperà del caso di Giorgio Ambrosoli, l’avvocato ucciso l’11 luglio 1979 da un sicario americano ingaggiato dal banchiere siciliano Michele Sindona.

TV8

21.25 – Masterchef Italia – All Stars

Replica in chiaro dell’edizione del popolare show di cucina con in gara i migliori concorrenti delle sette edizioni. Il programma è andato in onda in prima visione su Sky Uno tra dicembre e gennaio.

16 concorrenti tornano ai fornelli della cucina più temuta d’italia: come finirà questa volta? 🤔#MasterChefAllStars da mercoledì alle 21:15 in prima visione su TV8 📺 pic.twitter.com/btK1aBTaMw — TV8 (@TV8it) March 26, 2019

Nove

21.30 – Accordi&Disaccordi

Talk show di politica condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi: gli ospiti di oggi sono il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio e la deputata di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

Rai Movie

21.10 – Il diritto di uccidere

È un thriller di guerra del 2015 con Aaron Paul e Helen Mirren, molto più psicologico di un tradizionale film di questo tipo. Racconta gli sforzi dei governi inglese e statunitense per cercare di arrestare (e poi, capita l’impossibilità dell’operazione, di uccidere con i droni) i membri di una cellula di terroristi islamici in Kenya. I protagonisti si interrogano su quanto sono disposti a rischiare di uccidere civili innocenti, finanche bambini, per eliminare i terroristi.

Iris

21.00 – Greystoke – La leggenda di Tarzan, il signore delle scimmie

Film del 1984 basato su Tarzan delle scimmie, il primo romanzo di Edgar Rice Burroughs sul personaggio di Tarzan. Il protagonista di questo film è Christopher Lambert.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Papillon