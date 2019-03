Un mercantile sarebbe stato dirottato da alcuni migranti e sarebbe diretto verso Malta o Lampedusa, dice Matteo Salvini

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha detto che alcuni migranti soccorsi da un mercantile nel Mar Mediterraneo si sarebbero ribellati all’equipaggio e avrebbero preso il controllo dell’imbarcazione, che ora sarebbe diretta verso Malta o Lampedusa. Secondo la ricostruzione di Repubblica, i migranti avrebbero deciso di dirottare il mercantile dopo essersi resi conto che stavano per essere riportati in Libia, paese dove da tempo si verificano sistematiche violazioni dei diritti umani e dove ci sono numerose reti di trafficanti che si occupano di gestire le partenze dei barconi verso l’Italia. Repubblica scrive inoltre che la Guardia costiera italiana starebbe «monitorando la situazione nel timore che, come tante altre volte accaduto con navi di soccorso, i maltesi possano far passare la nave lasciandola dirigere verso Lampedusa».