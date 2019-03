In Yemen ci sono stati 110mila casi di colera dall’inizio dell’anno

Da inizio anno sono stati registrati almeno 110mila casi di colera in Yemen, dove dal 2015 è in corso una guerra civile, almeno 190 mortali. Le Nazioni Unite hanno detto che i casi di colera sono concentrati in sei governatorati, compresi quello del porto di Hodeidah, sul Mar Rosso, e di Sana’a, la capitale del paese. L’ultima epidemia di colera scoppiò nel paese nel 2017: tra aprile e dicembre morirono circa 2.500 persone. Più di 18 milioni di persone nel paese non hanno accesso ad acqua pulita e a servizi igienici e per via della guerra solo metà delle 3500 strutture sanitarie dello Yemen sono tuttora in funzione, anche se poche sono attrezzate per rispondere all’epidemia.