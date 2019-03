Durante l’incontro fra Xi Jinping e Mattarella, un funzionario dell’ambasciata cinese in Italia ha minacciato una giornalista del Foglio

Venerdì mattina il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato al palazzo del Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell’ambito della sua visita in Italia per firmare un accordo commerciale col governo italiano. Durante la visita, la giornalista del Foglio Giulia Pompili – che si occupa spesso di Asia e di Cina – ha detto di essere stata minacciata più volte da Yang Han, un funzionario cinese che da circa sei mesi è il portavoce dell’ambasciata della Cina in Italia. Pompili ha raccontato che Yang le ha ripetuto due volte di «smettere di parlare male della Cina», e le ha rivolto altre frasi minacciose come «so benissimo chi sei». Il Foglio ha reso nota la conversazione in un articolo pubblicato sull’edizione di oggi.

“Non devi parlare male della Cina”. Il nostro incontro – di @giuliapompili – con un funzionario cinese ci costringe a formulare qualche domanda ulteriore e non piacevole sui nostri nuovi amici cinesi pic.twitter.com/uIwL8TsT4L — Claudio Cerasa (@claudiocerasa) March 23, 2019