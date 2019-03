Stasera si giocherà Italia-Finlandia, la prima partita del girone di qualificazione per gli Europei di calcio del 2020. Sarà la decima partita di Roberto Mancini da quando è stato nominato allenatore della Nazionale, ma anche la più importante del suo corso, fin qui. La partita si giocherà allo Stadio Friuli di Udine, che sarà tutto esaurito, e inizierà alle 20.45. L’arbitro sarà l’israeliano Orel Grinfeeld.

Stasera, complici anche le assenze di Lorenzo Insigne e Federico Chiesa, Mancini potrebbe mettere in campo una squadra ancora più offensiva del solito, con due prime punte vere – Ciro Immobile e Moise Kean, all’esordio da titolare – e un esterno d’attacco come Federico Bernardeschi, uno dei giocatori più in forma di tutta la Serie A. A centrocampo, il reparto che funziona meglio da quando è arrivato Mancini, giocheranno i soliti: Marco Verratti, Nicolò Barella e Jorginho.

Le probabili formazioni di Italia-Finlandia

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Piccini, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Verratti, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Immobile, Kean

FINLANDIA (4-4-2): Hradecky; Granlund, Toivio, Arajuuri, Pirinen; Lod, Kamara, Sparv, Soiri; Pukki, Hamalainen

Dove vedere Italia-Finlandia in tv o in streaming

Italia-Finlandia sarà trasmessa dalla RAI su Rai 1 e Rai 1 HD (canale 501). In streaming, si potrà vedere dal sito di RaiPlay.