Cosa c’è stasera in tv

La programmazione televisiva di stasera offre le solite cose del sabato sera, a parte qualche rara eccezione: su Rai Uno trasmetteranno la prima partita della nazionale di calcio alle qualificazioni degli Europei, mentre su Rai Tre la seconda puntata del nuovo programma divulgativo di Mario Tozzi. Per tutti gli altri, tornano N.C.I.S. Los Angeles, C’è posta per te (con una puntata antologica), Little murders e l’immancabile film poliziesco di Terence Hill.

Rai Uno

20.30 – Italia-Finlandia

Prima partita del girone di qualificazioni degli Europei di calcio del 2020. Qui trovate tutte le informazioni sulla partita.

Rai Due

21.05 – N.C.I.S. Los Angeles

Ennesima puntata della serie televisiva statunitense, spin-off della serie N.C.I.S. Unità anticrimine, che si sviluppa attorno alle attività dell’agenzia della Marina degli Stati Uniti che si occupa dei casi investigativi che riguardano la Marina e il corpo dei Marines.

Rai Tre

21.45 – Sapiens

Seconda puntata del nuovo programma di divulgazione scientifica del geologo italiano Mario Tozzi.

Come mai i Sapiens sono così diversi dagli altri animali? Quali sono le differenze per esempio con uno scimpanzé?

Stanno nel cervello, sono nel linguaggio nel modo di esprimersi, sono nell'uso di strumenti, sono nell'intelligenza.#Sapiens con @OfficialTozzi questa sera su #Rai3 pic.twitter.com/PMSpuiyoVt — Rai3 (@RaiTre) March 23, 2019

Rete 4

21.27 – Poliziotto superpiù

Classico film di Terence Hill nella parte del poliziotto buono, uscito nel 1980 e diretto da Sergio Corbucci.

Canale 5

21.20 – Il meglio di “C’è posta per te”

Puntata antologica con le migliori scene della ventiduesima edizione del noto show condotto da Maria De Filippi, che gira tutto attorno a una busta gigante messa in mezzo tra due o più persone e sulla costruzione di quello che succederà quando quelle persone si vedranno.

Siete pronti a rivivere con noi tutte le emozioni di questa edizione? Ci vediamo questa sera, alle 21.10 su Canale 5, con Il meglio di #CePostaPerTe 💖 pic.twitter.com/5UzF6Qv8Ta — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) March 23, 2019

Italia 1

21.20 – Mrs. Doubtfire

Commedia che passa in tv praticamente una volta a settimana, con Robin Williams che interpreta un padre separato che per vedere di più i suoi figli si finge un’anziana signora britannica per essere assunto come baby sitter. Nel 1994 vinse il Golden Globe come miglior commedia dell’anno.

La7

21.15 – Little Murders

Stasera vanno in onda due episodi della seconda stagione della serie televisiva francese ispirata ai gialli di Agatha Christie.

TV8

21.10 – Un pizzico d’amore

Commedia romantica americana di quelle che non escono nemmeno nei cinema: un’aspirante chef viene assunta nel ristorante del proprio idolo, ma subito dopo se ne pente decisamente.

Rai 4

21.11 – The Pusher

Thriller del 2004 con Daniel Craig, Sally Hawkins e Sienna Miller: racconta la storia di uno spacciatore senza nome a cui vengono affidate le due ultime, pericolosissime missioni della sua carriera.

Rai Movie

21.10 – Scusate se esisto

Commedia italiana del 2014 incentrata su una stramba relazione fra Paola Cortellesi e Raoul Bova.

Sky

Sky Cinema Uno, 21.15: Hangman – Il gioco dell’impiccato

Sky Cinema Family, 21.00: Milo su Marte

Sky Cinema Action, 21.00: Point Break – Punto di rottura