Ieri Wikipedia è stata oscurata per 24 ore in quattro paesi europei per protesta contro la riforma del copyright

Giovedì 21 marzo Wikipedia è stata oscurata in Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia e Danimarca per protesta contro la riforma europea del copyright, che dovrebbe essere approvata definitivamente il prossimo 26 marzo dal Parlamento Europeo.

Lo scorso 3 luglio, sempre per protestare contro la riforma, Wikipedia era stata oscurata anche in Italia. A suscitare le maggiori critiche sono stati due articoli del testo di legge – l’11 e il 13 – che secondo Wikimedia Foundation, la fondazione che gestisce Wikipedia, metterebbero in pericolo la libera diffusione delle informazioni online: i due articoli prevedono un compenso per gli editori da parte delle piattaforme online e una maggiore responsabilizzazione di queste ultime per le violazioni dei diritti d’autore. L’opposizione di Wikipedia è sul principio della legge, visto che un emendamento della riforma esclude l’applicazione del famigerato articolo 13 per le enciclopedie online.

and today Wikipedia is blacked out in Germany, Denmark, Czech Republic, Slovakia to protest against #Article13. #SaveYourInternet pic.twitter.com/SZ5R6kikKY — Timothy Vollmer (@tvol) March 21, 2019

La riforma era stata approvata lo scorso settembre dal Parlamento Europeo, ma i negoziati con il Consiglio dell’UE si erano bloccati a causa dell’opposizione di diversi paesi, tra cui l’Italia. Alla fine Francia e Germania però hanno trovato un accordo per far passare il testo al Consiglio dell’Unione Europea, superando così le opposizioni. L’approvazione definitiva però non è ancora certa, visto che i parlamentari europei che si oppongono alla riforma proveranno a respingerla nell’ultima votazione prevista al Parlamento Europeo.