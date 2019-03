Gli Stati Uniti dicono che l’ISIS non controlla più territori in Siria

Venerdì il Dipartimento di Stato statunitense ha informato il presidente Donald Trump che lo Stato Islamico (o ISIS) non controlla più territori in Siria: da settimane era in corso la battaglia per riconquistare l’ultima roccaforte del gruppo terrorista a Baghuz, e da qualche giorno circolavano notizie su una sua imminente fine. La notizia della sconfitta definitiva dell’ISIS a Baghuz però non è ancora stata confermata dalle Forze democratiche siriane (SDF), la coalizione di arabi e curdi sostenuta dagli Stati Uniti che sta concretamente combattendo l’ISIS. Anche se l’ISIS ha perso tutti o quasi i suoi territori in Siria e in Iraq, gli esperti avvisano da tempo che questo non vuol dire che sia stato sconfitto.