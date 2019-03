Cosa c’è stasera in TV

Ci saranno ovviamente i programmi del giovedì, stasera in tv, visto che è giovedì: e quindi Piazzapulita, Popolo Sovrano, e il nuovo Dritto e Rovescio. È invece finito Chi vuol essere milionario?, che lascia il posto a un film di Carlo Vanzina, mentre ci sono una puntata speciale di Chi l’ha visto? sull’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin e una delle Iene sulla morte del dirigente di Monte dei Paschi di Siena David Rossi.

Rai Uno

21.25 – Che Dio ci aiuti

Due nuove puntate della quinta stagione della serie televisiva che ha per protagonista suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, e le ragazze del suo convento.

Suor Angela è scappata con il bambino!

Rai Due

21.20 – Popolo sovrano

Nuova puntata del nuovo programma di attualità e approfondimento di Rai 2, che è anche un talk show, condotto da Alessandro Sortino, Daniele Piervincenzi ed Eva Giovannini.

Rai Tre

21.10 – Chi l’ha visto?

Quella di stasera è una puntata speciale del programma di Federica Sciarelli: si parlerà dell’omicidio di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin, la giornalista e il cineoperatore della Rai uccisi 25 anni fa a Mogadiscio in circostanze mai chiarite. Nel 2015 Chi l’ha visto? aveva trasmesso un’inchiesta esclusiva che contribuì in maniera determinante alla scarcerazione di un uomo somalo ingiustamente condannato per l’omicidio.

Rete 4

21.25 – Dritto e rovescio

È il nuovo programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio.

Canale 5

21.35 – Non si ruba a casa dei ladri

È il penultimo film del regista Carlo Vanzina, morto l’anno scorso: ci sono Vincenzo Salemme, Massimo Ghini, Stefania Rocca e Manuela Arcuri. Parla di una coppia con un’impresa di polizia che da un giorno all’altro perde un importante appalto per colpa di un politico corrotto: decidono perciò di vendicarsi mettendo in piedi una truffa.

Italia Uno

21.20 – Le Iene

Una puntata del programma di intrattenimento di Italia Uno in cui si parlerà di Monte dei Paschi e della morte del dirigente David Rossi.

La7

21.15 – Piazzapulita

Nuova puntata del talk show condotto da Corrado Formigli.

TV8

21.25 – Il codice da Vinci

Film con Tom Hanks del 2006, diretto da Ron Howard. Al Louvre di Parigi c’è stato un omicidio e tutti gli indizi fanno pensare a una setta religiosa. È basato sull’omonimo romanzo di Dan Brown, uscito in tempi più genuini per i complottisti: ci sono discendenti di Gesù, Templari e Priorati di Sion.



Rai 4

21.10 – Criminal Minds

Tre episodi dell’undicesima stagione della serie crime-drama, che parla del lavoro di un gruppo di criminologi dell’FBI specializzati in serial killer.

Rai Movie

21.10 – Still Alice

Film drammatico del 2015 con Julianne Moore, Kristen Stewart e Alec Baldwin. Racconta di come una linguista di quasi cinquant’anni scopre di avere una forma precoce di Alzheimer e affronta la malattia insieme alla sua famiglia. Per questo film Moore ha vinto il premio Oscar per la Miglior attrice protagonista nel 2015.

Iris

21.10 – Il velo dipinto

Film del 2006 con Naomi Watts e Edward Norton: ambientato a Londra nella prima metà degli anni Venti, racconta la storia di una donna che per fuggire all’oppressione della sua famiglia accetta di sposare un uomo che non ama e con il quale si trasferisce in Cina. Lì, lei conosce Charlie Townsend, viceconsole inglese di cui si innamora.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Giù le mani dalle nostre figlie

Sky Cinema Due

21.15 – The Post

Sky Cinema Action

21.15 – Black Panther