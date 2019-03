Xi Jinping sarà in Italia dal 21 al 23 marzo in visita ufficiale

Il presidente della Cina, Xi Jinping, verrà in visita ufficiale in Italia dal 21 al 23 marzo e si tratterrà in Europa fino al 26. Durante la visita in Italia, Xi incontrerà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il premier Giuseppe Conte per la firma di accordi bilaterali istituzionali e commerciali, e il possibile memorandum d’intesa tra Italia e Cina sulla “Belt and Road Initiative” (BRI), l’imponente e ambizioso progetto lanciato nel 2013 dal presidente cinese Xi e spesso chiamato un po’ impropriamente “Nuova via della seta”. Dopo l’Italia, Xi andrà a Nizza, in Francia, dove incontrerà il presidente francese Emmanuel Macron, e da lì nel principato di Monaco per un breve incontro con il principe Alberto II.