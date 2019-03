Cosa c’è stasera in TV

Tra le cose che potete vedere questa sera in TV ci sono due nuove puntate de Il nome della Rosa, la miniserie tratta dal famosissimo romanzo di Umberto Eco (romanzo di cui Eco non era un grande fan, diciamo), mentre su Rai 3 inizia la nuova stagione di Report. Se cercate un film da vedere oggi siete fortunati, soprattutto se volete un film d’azione: su Italia 1 c’è il secondo capitolo di John Wick, su TV8 c’è 007 – Skyfall e su Rai Movie The Hateful Eight, di Quentin Tarantino.

Rai Uno

21.25 – Il nome della rosa

Il nome della rosa è il famosissimo romanzo di Umberto Eco, edito per la prima volta da Bompiani nel 1980. Quelle che andranno in onda stasera saranno la quinta e la sesta puntata di una miniserie tratta dal romanzo, diretta da Giacomo Battiato e interpretata dal tedesco Damian Hardung e dall’italo-statunitense John Turturro. La storia è questa: in un’abbazia nell’Italia settentrionale del Trecento avvengono una serie di misteriosi omicidi sui quali indaga un frate francescano, Guglielmo da Baskerville (Turturro), accompagnato dal suo giovane aiutante, Adso da Melk (Hardung). La vicenda si intreccia con la situazione politica del tempo: proprio l’abbazia in cui avvengono gli omicidi, infatti, è stata scelta come sede per discutere alcune complicate questioni teologiche che dividono due fazioni della chiesa.

Rai Due

21.20 – Made in Sud

Show comico di Rai 2 condotto da Fatima Trotta, a cui da questa edizione si aggiungerà l’ex ballerino di Amici Stefano De Martino. I due saranno accompagnati da Elisabetta Gregoraci e Biagio Izzo, e da diversi comici provenienti soprattutto dal Sud Italia.

Stasera seguite la strada verso Sud! 🌟#StefanoDeMartino e @vittoriafatima vi aspettano per la terza puntata di #MadeinSud, ore 21.20 #Rai2 📺✌ pic.twitter.com/FhlZyegYuD — Rai2 (@RaiDue) March 18, 2019

Rai Tre

21.20 – Report

Nuova edizione del programma di inchieste di Rai 3. Nella puntata di stasera si parlerà dei finanziamenti ai partiti, dei corsi di formazione organizzati dalla Lega e del caso Diciotti.

Il nuovo finanziamento ai partiti attraverso il 2 per mille potrebbe essere falsato? L'inchiesta di @reportrai3, questa sera su #Rai3 pic.twitter.com/ybiruAQiwm — Rai3 (@RaiTre) March 18, 2019

Rete 4

21.25 – Quarta Repubblica

Nuova puntata del talk show politico diretto da Nicola Porro.

Canale 5

21.20 – L’Isola dei Famosi

Quattordicesima edizione del reality show in cui alcune persone più o meno famose devono resistere il più possibile su un’isola in Honduras. Il programma è condotto da Alessia Marcuzzi e i concorrenti di quest’anno sono Sarah Altobello, Paolo Brosio, Kaspar Capparoni, Grecia Colmenares, Youma Diakite, Riccardo Fogli, Abdelkader Ghezzal, Demetra Hampton, Marina La Rosa, Marco Maddaloni, Taylor Mega, Viktorija e Virginia Mihajlović, Aaron Nielsen, Jo Squillo e Luca Vismara.

Le domande che ci avete fatto sul profilo Instagram dell'#Isola sono finite nelle mani delle sorelle Mihajlović! 😱Come avranno risposto? 👇 pic.twitter.com/EqBgtElhTo — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 17, 2019

Italia Uno

21.27 – John Wick – Capitolo 2

È un thriller e d’azione diretto da Chad Stahelski, che è stato per anni uno stuntman e aveva già diretto il primo John Wick, che uscì nel 2014. Il protagonista è sempre Keanu Reeves – che fa una parte che gli riesce particolarmente bene – e nel cast del film, in parte girato in Italia, ci sono Riccardo Scamarcio, Claudia Gerini e Franco Nero. Riassunto per chi non c’era: John Wick è un ex assassino che decide di ritirarsi a vita privata ma qualcuno lo fa decisamente arrabbiare e lui si rimette a fare il vecchio lavoro da assassino, in cui è bravissimo. Il personaggio interpretato da Wick faceva quindi quello che doveva fare e poi si rimetteva tranquillo. John Wick – Capitolo 2 è un film d’azione: facile immaginare che non resti tranquillo molto.

La7

21.15 – Grey’s Anatomy

Due episodi della quattordicesima stagione di una delle serie più di successo della storia della televisione, creata da Shonda Rhimes.

TV8

21.30 – 007 – Skyfall

Film del 2012 con Daniel Craig che fa l’agente segreto britannico James Bond. È quello in cui Bond deve affrontare il fatto di essere invecchiato, e con Adele nella colonna sonora.

Nove

21.30 – Cucine da incubo

Il programma di cucina in cui lo chef Antonino Cannavacciuolo ispeziona le cucine dei ristoranti messi male e le rimette in sesto, a suon di amichevoli pacche sulle spalle.

Rai Movie

21.10 –The Hateful Eight

Ottavo film di Quentin Tarantino, con Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Tim Roth, Michael Madsen e Channing Tatum. Uscito nel 2015 e distribuito in due versioni, una in digitale e una in pellicola Ultra Panavision 70 mm (un formato inutilizzato da cinquant’anni), è un classico western lungo quasi tre ore e per gran parte è ambientato in una sola stanza, un rifugio dove si trovano casualmente otto personaggi, tra cui due cacciatori di taglie, un ex generale della guerra di Secessione e una prigioniera incatenata.

Iris

21.00 – Il rapporto Pelican

Film del 1993 con Julia Roberts che interpreta una studentessa di legge che redige un rapporto in cui sostiene di avere le prove che dietro l’omicidio di due giudici della Corte Suprema ci sia un industriale che aveva finanziato la campagna elettorale del presidente in carica degli Stati Uniti. Venuta a conoscenza del rapporto, l’FBI farà di tutto per farlo sparire dalla circolazione.

Sky

Sky Cinema Uno

