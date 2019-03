Le previsioni meteo per domani, lunedì 18 marzo

Secondo le previsioni del Servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, l’inizio della settimana sarà caratterizzato da maltempo diffuso sulle regioni del Nord Italia, da addensamenti nuvolosi al Centro e da cielo sereno o poco nuvoloso tra Sud e isole. Le piogge previste lunedì inizieranno fin dalle prime ore del mattino sopra il Nord-Est per poi arrivare anche in Emilia-Romagna e nella bassa lombarda.

Sono previste inoltre temperature in diminuzione sulle aree alpine, nevicate sull’arco alpino orientale e anche in alcune zone dell’Appennino tosco-emiliano. Al Centro e al Sud non è prevista nessuna variazione di rilievo: il tempo rimarrà stabile per tutta la giornata.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.