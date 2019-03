Domani ci saranno condizioni meteo molto variegate in Italia: in alcune zone, come per esempio il Centro, sarà bel tempo tutto il giorno, mentre in altre, soprattutto il Sud, ci saranno piogge sia di mattina che di pomeriggio. Di sera, poi, migliorerà, ma contemporaneamente peggiorerà in Trentino-Alto Adige e in Valle d’Aosta. Le temperature saranno più o meno le stesse dei giorni scorsi, quindi minime piuttosto basse e massime sopra i dieci gradi.

Le previsioni meteo per Milano

Domani a Milano sarà una giornata serena, soprattutto in mattinata. Poi nel pomeriggio si annuvolerà, ma comunque non dovrebbe piovere, quindi lasciate pure a casa l’ombrello. Le temperature saranno piuttosto basse al mattino presto, mentre si alzeranno verso il pomeriggio, quindi raccomandiamo il vecchio trucco del vestirsi-a-strati, che funziona sempre.

Le previsioni meteo per Roma

Stesso discorso per quanto riguarda Roma, con una piccola differenza, cioè che qui non ci saranno mai nuvole: da mattina a sera il cielo sarà sgombro e probabilmente sarà una di quelle giornate con il cielo azzurro intenso, perfetta per una pausa pranzo da trascorrere all’aperto.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.