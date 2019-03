Fioriture straordinarie in California

Nelle ultime settimane in alcune località della California ci sono state fioriture eccezionali (le cosiddette “super bloom“) dovute a piogge frequenti in zone solitamente aride: posti come Borrego Springs, nella contea di San Diego, o Walker Canyon, vicino alla città Lake Elsinore, nella contea di Riverside, si sono riempiti di papaveri e fiori di campo. Le foto mostrano prati arancioni e curiosi che sono andati lì per fotografarli o farsi fotografare.

Nel 2017, con la fine del periodo di siccità, le fioriture straordinarie erano state così grandi da vedersi dallo Spazio. In California avvengono circa una volta ogni dieci anni, ma negli ultimi tempi si erano verificate meno frequentemente a causa della siccità, quindi averne due in due anni, come nel caso di Borrego Springs, è ancora più insolito. Quella del 2017 nel parco statale del deserto di Anza-Borrego era stata la più grande degli ultimi 20 anni e migliaia di turisti si erano recati a Borrego Springs, che confina con il parco, per approfittarne.