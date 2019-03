Gli Stati Uniti ritireranno tutto il loro personale diplomatico dal Venezuela

Gli Stati Uniti ritireranno tutti i loro diplomatici rimasti in Venezuela. Lo ha annunciato su Twitter il segretario di Stato Mike Pompeo, dicendo che «la decisione riflette il deterioramento della situazione in Venezuela e la conclusione che la presenza del personale diplomatico statunitense nell’ambasciata è diventata una limitazione per la politica degli Stati Uniti». La decisione arriva dopo che il presidente venezuelano Nicolás Maduro aveva accusato gli Stati Uniti di essere i colpevoli del grande blackout che è in corso da giorni nel paese, sostenendo che le interruzioni di corrente siano dovute a un “attacco elettromagnetico” ordinato da Donald Trump per costringerlo a dimettersi.

The U.S. will withdraw all remaining personnel from @usembassyve this week. This decision reflects the deteriorating situation in #Venezuela as well as the conclusion that the presence of U.S. diplomatic staff at the embassy has become a constraint on U.S. policy.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 12, 2019