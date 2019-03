Le 14 foto finaliste del concorso dello Smithsonian

Lo Smithsonian Magazine – il mensile ufficiale dello Smithsonian Institution, l’istituto di istruzione e ricerca amministrato e finanziato dal governo degli Stati Uniti – ha annunciato le foto finaliste della 16esima edizione del suo concorso fotografico. Le 60 fotografie scelte sono state selezionate tra oltre 48mila foto proposte, arrivate da 207 paesi, e sono divise in sei categorie: Natural World (Natura), People (Persone), The American Experience (Esperienza americana), Altered Images (Immagini ritoccate), Mobile (Immagini scattate da cellulare) e Travel (Viaggi). Fino al 29 marzo sarà possibile vedere tutte le foto finaliste e votare (qui) il Readers’ Choice Winner, cioè l’immagine più bella secondo i lettori: il 2 aprile verranno annunciati i vincitori in ogni categoria. Ci sono paesaggi islandesi, rievocazioni di Alice nel paese delle meraviglie, squali gonfiabili e animali di notte.

Dal 1970 lo Smithsonian Magazine è il mensile ufficiale dello Smithsonian Institution, che ha sede a Washington DC e gestisce 19 musei negli Stati Uniti e nel mondo.