Le previsioni meteo per domani, domenica 10 marzo

Domani sarà una buona giornata per una gita domenicale, ma solo per chi sta nelle regioni del sud. Non pioverà praticamente da nessuna parte, ma il cielo sarà coperto in gran pare del nord. Le temperature minime diminuiranno al sud, mentre aumenteranno su Alpi, Prealpi, Liguria e Sardegna. Le temperature massime invece diminuiranno in Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, nord della Toscana, Lazio e su tutte le regioni del Sud; aumenteranno un poco in Trentino-Alto Adige, Marche, Abruzzo e Sardegna.

Nord

In generale al Nord il cielo sarà di quelli che pur non essendo nuvolosi non sono nemmeno azzurri limpidi: ci saranno quelle che nel gergo dei meteorologi sono chiamate «estese velature». Ci saranno anche «annuvolamenti compatti» (quindi cielo ancora più coperto) nel Nord-Est, dove potrebbe anche piovere. Anche lungo l’Appennino romagnolo e l’arco alpino il cielo sarà più nuvoloso e potrebbe piovere, oppure nevicare, sopra ai 1.500 metri di altitudine.

Centro e Sardegna

Il cielo sarà coperto sulle regioni tirreniche e in Umbria, con qualche piccola pioggia. Sulle altre regioni il cielo sarà solo «velato».

Sud e Sicilia

Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni del sud fatta eccezione per Campania e Molise, dove sarà più nuvoloso, con qualche pioggia breve e isolata.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.