Lo sciopero generale di oggi, orari e informazioni utili

Uno sciopero nazionale e generale è stato indetto per oggi, venerdì 8 marzo, dai sindacati CUB (Confederazione Unitaria di base), USB (Unione Sindacale di Base) e SGB (Sindacato Generale di Base). In realtà ci saranno due distinte proteste, una della durata di 24 ore e una di 4, dalle 8:30 alle 12:30. Tra i motivi degli scioperi ci sono la violenza sulle donne – oggi è anche la Festa della donna –, la discriminazione di genere, la disparità di salari tra uomini e donne, il diritto ai servizi pubblici e al reddito universale. Allo sciopero ha aderito anche il movimento femminista Non una di meno.

Venerdì 8 marzo le sigle CUB, USB e SGB hanno proclamato uno sciopero generale a livello nazionale. A Milano possibili disagi dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio. Informazioni alla pagina: https://t.co/znhG3tvhHF. pic.twitter.com/mcwlCQa0Sw — ATM (@atm_informa) March 5, 2019

Chi deve spostarsi nelle grandi città può consultare il sito dell’azienda dei trasporti o del comune di riferimento, dove solitamente si trovano tutte le informazioni: sul sito del comune di Roma, il più indicato per controllare la situazione dei trasporti in città, si legge che attualmente le metro sono tutte aperte con riduzione di corse per lo sciopero, ma sarà rispettata la fascia oraria di garanzia che va dalle 17 alle 20. Il sito di ATM, l’azienda di Milano, informa che le linee M2 e M5 sono chiuse: lo sciopero dei suoi dipendenti dovrebbe durare dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio. Qui trovate gli orari dello sciopero dei dipendenti dell’azienda GTT di Torino, qui quelli di ANM, Azienda Napoletana di Mobilità, qui quelli di Ataf, l’azienda dei trasporti di Firenze.

Sul sito del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si possono consultare tutte le categorie di lavoratori nel settore che hanno aderito e gli orari delle proteste: ci sono potenziali disagi per il traffico aereo, ferroviario e per i trasporti locali delle città. Inoltre, sarà sciopero anche per tutti i dipendenti della sanità pubblica e del settore scolastico.